'Buren': week 3 (2021) - PREVIEW

'Buren' is een vaste waarde in de late namiddag op En. De gebeurtenissen bij onze Australische tegenvoeters volgen zich elke keer weer in sneltempo op en Vlaanderen gaat nog steeds graag bij ze buurten. Wat staat er volgende week te gebeuren?

Maandag 18 januari 2021 - aflevering 8151

Hoewel Sheila zich er niet meer goed bij voelt, steekt Paul nog een tandje bij in zijn plan om Amy en Gary uit elkaar te halen. En daarvoor maakt hij handig gebruik van de vrijgezellenveiling. Gaat Amy eindelijk overstag? Ook Chloe probeert de veiling naar haar hand te zetten, in de hoop Pierce te kunnen strikken. Bea en Finn willen hun relatie graag openbaar maken, maar Susans bezorgdheden over Dee en Toadie doen Bea opnieuw twijfelen.

Dinsdag 19 januari 2021 - aflevering 8152

Amy staat voor een hartverscheurende keuze, die wordt bemoeilijkt door Gary's plannen voor hun huwelijksreis en de bemoeienissen van Paul. Net wanneer ze denkt haar besluit te hebben genomen, komt Kyle iets te weten dat alles weer op de helling kan zetten. Roxy voelt zich verstoten door Vance en door haar ouders. Maar durft ze haar kwetsbaarheid te tonen aan de buitenwereld? Paul heeft eindelijk een manier gevonden om door te dringen tot zijn kleindochter.

Woensdag 20 januari 2021 - aflevering 8153

Toadie, Dee en Andrea wachten in spanning op de resultaten van de DNA-test. Vooral Dee heeft schrik voor het resultaat: wat als haar hele leven een leugen blijkt te zijn? Na het succes met Harlow, besluiten Paul en Terese zich officieel te verloven. En dat wordt niet door iedereen op gejuich onthaald. Kyle reageert zijn frustraties af op Sheila, maar dat helpt zijn zaak niet vooruit. Uiteindelijk is het Clive die haar kan overtuigen om open kaart te spelen met Gary.

Donderdag 21 januari 2021 - aflevering 8154

Gary is op oorlogspad, en zowel Sheila als Paul moeten het ontgelden. Amy is zo ondersteboven van zijn reactie dat ze haar beslissing nog even uitstelt. De resultaten van de DNA-test zijn een grote schok en Toadie beslist Heather te gaan opzoeken, op zoek naar antwoorden. Maar dat levert alleen maar nog meer vragen op. Roxy heeft het gehad met Erinsborough en besluit te vertrekken. Wanneer Paul haar achterna gaat, wordt hij aangevallen. Maar door wie?

Vrijdag 22 januari 2021 - aflevering 8155

In een poging om de waarheid te achterhalen over Dee en Andrea, wordt Heather onder hypnose gebracht en ondervraagd. Eindelijk krijgen ze een antwoord op al hun vragen, al is het hallucinant. Paul beschuldigt Gary ervan hem te hebben aangevallen, een verhaal dat Roxy maar al te graag wil bevestigen. Maar klopt het wel? Amy en Harlow denken er alvast het hunne van.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

