'Buren': week 23 (2021) - PREVIEW

Je kon het eerder al bij TVvisie lezen: vanaf maandag 14 juni zie je de belevenissen van de buren in Ramsay Street op VTM 2. En wuift de Australische vrienden na meer dan 30 jaar uit met nog twee afleveringen.

Maandag 7 juni 2021 - aflevering 8240

Chloe en Pierce staan versteld van Hendrix' plotse ommezwaai, maar zijn er zich niet van bewust dat het allemaal deel uitmaakt van zijn plan om Chloe voor zich te winnen. Kirsha neemt afscheid van Ramsay Street, en dat valt Dipi enorm zwaar. Kan ze Shane en Toadie ooit vergeven voor hun rol in haar vertrek? Ook Aaron maakt zich nu zorgen over Ned en hij besluit hem te volgen.

Dinsdag 8 juni 2021 - aflevering 8241 (laatste aflevering op Eén)

Hoewel Ned geschrokken is van zijn eigen gedrag, vraagt hij Aaron om niks te zeggen tegen zijn familie en vrienden. Hij wil zijn problemen in zijn eentje aanpakken, maar dat wordt niet eenvoudig. Nu niemand tijd voor haar lijkt te hebben, overweegt Harlow in te gaan op het voorstel van haar moeder. Terese heeft het moeilijk en grijpt opnieuw naar de fles. Maar deze keer is er een getuige...

Vanaf maandag 14 juni zie je 'Neighbours' ('Buren') elke werkdag om 17.45 uur op VTM 2!

'Buren', maandag en dinsdag om 16.45 uur op Eén.

