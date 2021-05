'Buren': week 18 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op En, de preview lees je hier!

Maandag 3 mei 2021 - aflevering 8218

Scarlett slaagt er opnieuw in de situatie naar haar hand te zetten en kan Ned overtuigen om bij haar in te trekken. Bovendien zet ze Yashvi volledig buitenspel. Wie kan haar nog tegenhouden? Toadie zit met de handen in het haar wanneer Finn ontdekt dat Sonya's stichting mogelijk op een financiële ramp afstevent. Bea wil Scarlett ontmaskeren, maar dat is niet naar de zin van Finn en de spanningen tussen de twee lopen hoog op.

Dinsdag 4 mei 2021 - aflevering 8219

In een poging om Clives aandacht te trekken, luistert Sheila naar het pikante liefdesadvies van Roxy. Maar dat pakt verkeerd uit en het wordt een race tegen de klok om haar gênante fout recht te zetten. Toadie is onder de indruk van Kirsha en moedigt haar aan om haar dromen te volgen, maar dat is niet naar de zin van Shane en Dipi. Met de hulp van Elly werken Bea en Finn aan hun relatie, maar dan komt er slecht nieuws uit Zwitserland...

Woensdag 5 mei 2021 - aflevering 8220

Finn en Elly gaan elk op hun eigen manier om met de onzekerheid over Shauns toestand. Toadie probeert te bemiddelen en komt zo ook tot een belangrijk inzicht over zichzelf en zijn levensstijl. Hendrix kijkt uit naar een bijzonder moment met zijn vader, maar Pierce is afgeleid door de terugkeer van Chloe en laat zijn zoon opnieuw in de steek. En deze keer is Lassiters de dupe van Hendrix' frustraties.

Donderdag 6 mei 2021 - aflevering 8221

Na het zoveelste incident met Hendrix zit Pierce met de handen in het haar. Hij wil het opgeven en zijn zoon terugsturen naar Sydney, maar dat is buiten Karl en Susan gerekend. Sheila kijkt reikhalzend uit naar de terugkeer van Clive, maar dat dreigt een teleurstelling te worden. Finn maakt zich zorgen over Elly na haar stoïcijnse reactie op het vreselijke nieuws over Shaun.

Vrijdag 7 mei 2021 - aflevering 8222

David komt te weten dat Clive en Sheila een affaire hebben en voelt zich schuldig tegenover Beverly. Kan hij zich bedwingen, of vertelt hij haar de waarheid? Nu zijn relatie met Yashvi definitief voorbij lijkt, ziet Ned een romantisch uitje met Scarlett wel zitten. Ondertussen proberen zijn vrienden nog steeds uit te zoeken wat Scarletts geheim is. Kunnen ze Ned nog uit haar klauwen redden? Bea wil Finn en Elly steunen in hun rouwproces, maar ze weet niet goed hoe.

'Buren', deze week van maandag tot vrijdag om 16.45 uur op Eén.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!