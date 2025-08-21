Bundesliga op Play Sports met Belgische hoofdrollen

De Bundesliga is terug van weggeweest op Play Sports. De Duitse competitie is nog steeds één van de beste in Europa en heeft ook een stevige Belgische inbreng. Bij Play Sports volg je dit seizoen wekelijks landgenoten die uitblinken met flitsende dribbels, belangrijke doelpunten of briljante tactische zetten.

Alle ogen op Kompany en Bayern

De meeste aandacht bij onze oosterburen gaat dit seizoen opnieuw naar een Belg: Vincent Kompany. Aan het roer van Bayern München herstelde hij vorig seizoen de orde in het Duitse voetbal en ook nu wordt er niks minder dan de landstitel verwacht. Om dat doel te bereiken, tastte de Rekordmeister al diep in de buidel: Luis Diaz verliet Liverpool voor 70 miljoen. Met het Colombiaanse woelwater in de rangen begint de grote titelfavoriet op vrijdag 22 augustus aan de jacht op een nieuwe kampioenenschaal. Dan staat er een thuisduel tegen het immer ambitieuze RB Leipzig op het menu.

Belgisch blok bij Leipzig

RB Leipzig is niet alleen ambitieus, maar ook opvallend Belgisch getint. Met Loïs Openda, Arthur Vermeeren en Maarten Vandevoordt stond er al een stevig Belgisch blok, en daar kwam deze zomer Johan Bakayoko bij. De dribbelvaardige flankaanvaller verliet PSV. Ook Bayer Leverkusen shopte bij PSV en plukte met Malik Tillman een van de uitblinkers in de Eredivisie weg. Leverkusen begint aan een nieuw hoofdstuk zonder succescoach Xabi Alonso. Erik ten Hag is de nieuwe T1 en moet Die Werkself in eerste instantie handhaven in de top.

Belgische troeven bij de (sub)toppers

Van Leverkusen en Leipzig mogen we verwachten dat ze bovenaan gaan meedraaien, maar het wordt daar wel drummen. Ook Eintracht Frankfurt zal een woordje meepraten en rekent op Belgische inbreng met Arthur Theate en Michy Batshuayi. Borussia Dortmund blijft dan weer een onvoorspelbare outsider. Coach Niko Kovac kreeg in de terugronde van vorig seizoen wel stabiliteit in de prestaties. Vraag is of hij die lijn kan doortrekken. En of Julien Duranville blessurevrij blijft. En of Jobe Bellingham net zo fel kan schitteren in Dortmund als zijn broer Jude enkele jaren geleden.

Hamburg terug op het hoogste niveau

Na jaren afwezigheid is ook Hamburger SV terug in de Bundesliga. De club degradeerde in 2018 en vond nu eindelijk de weg terug naar het hoogste niveau. Daardoor staat de legendarische Nordderby tegen Werder Bremen weer op de kalender. Een extra motivatie voor de Belgen bij Werder: Senne Lynen, Olivier Deman en Samuel Mbangula, die deze zomer overkwam van Juventus.

Belgen in elke uithoek

Ook bij Wolfsburg zien we Belgische invloeden. Aster Vranckx is er actief, net als heel wat spelers met een Belgisch verleden: Andreas Skov Olsen (ex-Club), Mohamed Amoura (ex-Union), Joakim Maehle (ex-Genk) en Vini Souza (ex-KV Mechelen). En dan is er nog Stuttgart, waar Ameen Al-Dakhil vertoeft. Vorig seizoen reed de club een hobbelig parcours, dat de Schwaben weliswaar afsloten met bekerwinst.

Volop aandacht voor de Bundesliga in de vernieuwde Play Sports-studio

De Bundesliga krijgt van Play Sports de aandacht die het verdient. Vanuit de splinternieuwe Play Sports studio ontvangt Dennis Xhaët op vrijdag 22 augustus topanalisten Hein Vanhaezebrouck, Wesley Sonck en Bob Peeters voor de seizoenopener in de Bundesliga tussen Bayern en Leipzig. Filip Joos zit op de eerste rij in de Allianz Arena voor LIVE commentaar en de allerlaatste nieuwtjes.