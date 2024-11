Bockie belandt bij Helmut Lotti in pure keukenchaos in 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn'

Bienvenue à Durbuy! In 'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn' neust Bockie De Repper vanavond in de kookpotten van Helmut Lotti. Maar die kan duidelijk geen pottenkijkers verdragen.

Zelfs Bockie, chaotisch als hij is, staat perplex van de chaos in Helmuts keuken. Werkelijk alles draait in de soep. Of liever, in de aangebrande spitskoolpuree.

'Dat Eet Dan Gelukkig Zijn', donderdag 7 november om 21.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.