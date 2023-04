'Blue Lights' op BBC First Finds leidt nieuwe misdaad premières in mei

Het is crime time in mei bij BBC First met twee nieuwe misdaadseries - bij BBC First Finds gaat de nieuwe Ierse politieserie 'Blue Lights' in première.

Daarnaast kunnen fans hun hart ophalen met de nieuwe misdaadserie 'Harry Wild' en nieuwe afleveringen van 'Miss Scarlet and the Duke' dat terugkeert voor een derde seizoen.

BBC First Finds brengt met 'Blue Lights' een meeslepend, duister, maar komisch drama. De serie volgt drie beginnende politieagenten in Noord-Ierland die hun proefperiode proberen te overleven. De kans is groot dat minstens een van hen het niet volhoudt.

Nieuw op BBC First is 'Harry Wild' dat de gepensioneerde literatuurprofessor Harriet 'Harry' volgt. Harry wordt slachtoffer van een overval en besluit bij haar zoon Charlie, die detective is, te logeren. Wanneer ze overeenkomsten ziet tussen Charlie's laatste moordonderzoek en een Elizabethaans toneelstuk, biedt Harry aan om haar zoon te helpen. Echter weet ze niet dat die ene beslissing haar naar een heel nieuw leven zal leiden.

'Miss Scarlet and the Duke' is terug voor een derde seizoen. Eliza Scarlet, vertolkt door Kate Phillips ('Peaky Blinders'), duikt in een nieuwe wereld vol met onverwachte mysteries terwijl ze probeert haar detectivebureau op te richten. Van een raadselachtige verdwenen tovenaar tot corrupte politieagenten, Eliza komt telkens voor nieuwe uitdagingen te staan.

BBC First Finds presenteert 'Blue Lights' op zondag 14 mei om 21.00 uur.

'Blue Lights', gecreëerd en geschreven door Declan Lawn en Adam Patterson, volgt het dagelijks leven van drie beginnende politieagenten in Belfast, een gevaarlijke plek voor politieagenten. De serie wordt geproduceerd door Two Cities Television en ondersteund door Northern Ireland Screen als onderdeel van hun samenwerking met BBC.

Grace (Siân Brooke), moeder van een tiener, heeft in haar veertiger jaren besloten haar vaste baan als maatschappelijk werkster op te geven om bij de politie van Noord-Ierland te gaan werken. Door haar werk in de sociale zorg, balanceert ze op een dunne lijn tussen het persoonlijke en het professionele leven. Het is een grote sprong in het diepe, en al na een paar weken maakt ze zoveel fouten dat haar beslissing niet langer een geslaagde keuze lijkt.

Haar lotgenoten zijn Annie (Katherine Devlin), die worstelt met het feit dat haar gekozen pad kan betekenen dat ze alles wat ze ooit gekend heeft achter zich moet laten, en Tommy (Nathan Braniff), die wanhopig is om zich te bewijzen, hoewel hij ongeschikt is in de praktische kant van het politiewerk.

Alle drie moeten ze hun proefperiode doen bij PSNI, maar de kans is groot dat minstens een van hen het niet volhoudt. De druk is enorm, maar als ze bezwijken, overleven ze het niet. Vaak weten de nieuwe agenten niet hoe groot het gevaar is dat ze lopen, of wie ze kunnen vertrouwen. Hoe is het om je baan te moeten verbergen voor buren, vrienden en zelfs familie? Hoe maak je onderscheid tussen wie je hulp nodig heeft en wie je dood wil hebben, alleen vanwege het uniform dat je draagt?

'Blue Lights', geregisseerd door Gilles Bannier ('Trigger Point', 'Tin Star', 'Spiral') en geïnspireerd op uitgebreid onderzoek en interviews, is een aangrijpend, duister en grappig drama over gewone mensen die buitengewoon werk leveren in een maatschappij die elk moment uit haar voegen kan barsten.

'Harry Wild' gaat in première op vrijdag 19 mei om 21.00 uur op BBC First.

Wanneer Harriet 'Harry' Wild, een gepensioneerde literatuurprofessor, het slachtoffer wordt van een overval, gaat ze logeren bij haar zoon Charlie, een detective bij de Gardai. Als ze zich realiseert dat Charlie's laatste moordonderzoek opvallende overeenkomsten vertoont met een obscuur Elizabethaans toneelstuk, biedt ze haar hulp aan. Wanneer dat aanbod hard wordt afgewezen, besluit Harry zelf de moordenaar te vinden om haar gelijk te bewijzen, wat erg belangrijk is voor haar. Alleen beseft ze niet dat die ene beslissing haar naar een heel nieuw leven zal leiden.

Wanneer Harry’s overvaller, Fergus Reid, onverwacht haar sidekick wordt, bundelen ze hun krachten om een moordenaar te vangen en het leven van een vrouw te redden. Daarna vinden Harry en Fergus al snel nieuwe mysteries om op te lossen, van beginnende seriemoordenaars met Dostojevski fixaties tot ontvoerders, oplichters en psychopaten.

Harry en Fergus vormen het hart van de show, maar ze worden omringd met gevarieerde personages. Van Charlie's afkeurende vrouw, Orla, en hun dochter, Lola, die dankzij haar oma binnenkort uit haar schulp zal kruipen, tot Charlie's baas, Ray Tiernan, wiens hele wereld zal veranderen als hij Harry ontmoet, en Welsh Glenn, de plaatselijke louche kerel in de pub die overal aan kan komen en altijd een verhaal te vertellen heeft.

'Miss Scarlet and the Duke' seizoen 3 gaat in première op dinsdag 23 mei om 21.00 uur op BBC First.

Eliza Scarlet (Kate Phillips, 'Peaky Blinders') raakt verwikkeld in nieuwe en verrassende mysteries, van een verdwenen tovenaar tot politiecorruptie, terwijl ze worstelt om haar detectivebureau op te bouwen. De groeiende concurrentie van een rivaliserend bureau zorgt voor nieuwe problemen en ondertussen worstelt ze nog steeds met haar relatie met inspecteur William Wellington, The Duke (Stuart Martin, 'Jamestown'). En ze heeft een nieuwe uitdaging op dat vlak: een mooie vrouw uit haar jeugd heeft de aandacht van de Hertog gewekt.

In april kunt u verder kijken naar de volgende series op BBC First:

'Am I being Unreasonable'? S1 elke zondag om 21.00 uur tot 7 mei

'Miss Fisher's Murder Mysteries' S3 elke zondag om 19.45 tot 28 mei

'Father Brown' S10 elke maandag om 21.00 tot 12 juni

'Beyond Paradise' S1 iedere dinsdag om 21.00 uur tot 16 mei

'Silent Witness' S26 iedere vrijdag om 21.00 uur tot 12 mei

'Call The Midwife' S12 elke zaterdag om 21.00 tot 17 juni