'Blind Getrouwd': match in heaven voor Winnie & Jonah?

Het laatste huwelijk van deze reeks van 'Blind Getrouwd' is een feit. De 28-jarige Winnie en de 30-jarige Jonah zeiden voluit 'ja'. En het koppel lijkt meteen goed voor de meest romantische match doorheen alle seizoenen.

Vanaf het eerste moment was de klik voelbaar, niet alleen bij hun familie en vrienden in de zaal, maar bij uitbreiding bij heel kijkend Vlaanderen.

Jonah: 'Het beeld dat ik had, is niet gewoon bevestigd, het is zelfs beter dan ik verwacht had. Winnie straalt ook warmte uit en dat vind ik echt mooi. k zal heel eerlijk zijn: ik dacht: welke engel komt hier binnen?'

Ook op het huwelijksfeest glunderde hij: 'Ik voel mij ongelooflijk gelukkig, het is niet te omschrijven wat ik voel.'

Winnie: 'Jonah is wel mijn type. Er moet gewoon iets zijn en als Jonah lacht, denk ik: oké check. En dat gevoel is voor mij veel belangrijker dan of hij nu lang of kort haar heeft. Dat soort kenmerken zijn voor mij niet belangrijk. Uitstraling, dààr gaat het om. We zijn allebei tetteraars, dat hadden we al snel door, dus dat komt helemaal in orde. En ik voel me ook echt comfortabel bij hem en dat was iets dat voor mij heel belangrijk was. Dit overtreft echt wat ik had verwacht.'

Op het trouwfeest die avond, had Jonah nog een belangrijke vraag: wie had hem nu eigenlijk ingeschreven voor 'Blind Getrouwd'? Het bleek boezemvriend Victor te zijn, die kijkers kennen van het vorige seizoen van 'Blind Getrouwd', én nog altijd gelukkig met zijn vrouw Line. Benieuwd of de grond even vruchtbaar is als vorig jaar in Arendonk en Lier want beide mannen en vrouwen zijn daarvan afkomstig.

Ook bij Tati en Lothar vierde de romantiek hoogtij op het huwelijksfeest. Tati: 'Het is de max. Ik heb vlinders in mijn buik, ik kan het niet uitleggen.'

Het werd een goed gevulde aflevering want alle koppels vertrokken al op huwelijksreis, naar bestemmingen die niet min zijn. Nick en Christophe gingen naar Mexico, Sonny en Laura naar Bali, Lothar en Tati naar Thailand, en Winnie en Jonah werden warm ontvangen in Kenia.

Na de uitzending: 'Blind Getrouwd Naspel' met Nick Laenen en Lotte Vanwezemael

Sinds 'Blind Getrouwd' is Nick wereldberoemd in Vlaanderen. Bab Buelens en Sean Dhondt willen weten welke eerbare en oneerbare voorstellen hij al gekregen heeft en hoe hij omgaat met alle roem en aandacht. Verder mag Nick op speeddate met Bab of Sean en legt seksuologe Lotte Vanwezemael uit hoe je het vuur in je relatie kunt houden en waarom humor erotiseert.