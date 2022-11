Beslissingsmoment voor Dziubi & Brecht en Joren & Lien in 'Blind Getrouwd'

Het 'Blind Getrouwd'-experiment loopt stilaan op zijn einde en de laatste week samenwonen is ingezet. Bij Brecht en Dziubi is de tijd aangebroken om hun appartement in Destelbergen leeg te maken en dat zorgt voor nostalgische gevoelens bij Dziubi.

'Afscheid nemen van het appartement is wel raar want dat was thuiskomen bij Brecht na een werkdag, babbelen, samen koken en napraten over de dag. Het is wel moeilijk om dat achter te laten, en ook Brecht achter te laten en alleen te slapen vannacht. Dat is een heel raar gevoel', vertelt hij. ‘s Anderendaags vinden ze elkaar in trouwkostuum terug op de plek waar het allemaal begon en is het tijd voor hun beslissingsmoment.

Voor Lien en Joren komt het moment van de waarheid ook heel dichtbij. De dag voor het beslissingsmoment regelt Joren een boottochtje op de Leie. Hij was de laatste dagen ziek en Lien ontpopte zich tot bezorgde echtgenote. 'Ondanks dat zij het druk had, was ze wel enorm bekommerd. Ze stuurde veel lieve berichtjes en dat deed echt deugd!', geeft Joren toe. Ook op de boot tovert ze plots een verrassing tevoorschijn. Die ontroert hem oprecht maar creëert ook twijfel: 'Naarmate ons parcours opschuift, denk ik: ‘Waarom ben jij nu pas die topvrouw dat ik wou dat je in het begin was?! Waarom kan dat nu wel en niet van in het begin?’'. Lien denkt er allemaal niet te diep over na, Joren duidelijk wel… Wat zal dat geven bij hun beslissingsmoment?

Hun beslissingsmoment volgt pas volgende week, maar ook voor Florence en Jiri is het tijd om in te pakken. 'Ik vind het zeker moeilijk om Kapellen achter ons te laten', geeft Florence toe. 'Het heeft toch veel betekend in ons traject en dat valt nu weg.' Ook voor Jiri voelt het surrealistisch aan: 'Moest ik mij bij iemand niet goed voelen of het zou niet klikken, dan zouden zes weken lang aanvoelen, maar deze zijn echt voorbij gevlogen. Dat vind ik positief.'

Voor Christiaan en Jana was het koppelsweekend turbulent. Terug in Kontich wil Christiaan Jana na een drukke werkdag verrassen met een aperitief en diner, maar Jana blokt zijn goede bedoelingen af. Ze heeft al weken niet kunnen sporten en wil liever een gezond alternatief. 'Ik was eigenlijk blij dat ik kon vertrekken, want ik had het een beetje gehad', geeft Christiaan teleurgesteld toe alvorens hij naar zijn nachtshift vertrekt. Jana blijft alleen in het appartement achter en blikt alvast terug: 'Ik ben een koele kikker en kan heel lang mijn cool bewaren, maar ik heb nog nooit zoveel emoties op zo’n korte tijd gevoeld. Het is een bewogen parcours geweest de voorbije weken met ups en downs. Maar ik denk wel dat we er allebei veel uit hebben geleerd', vertelt ze.

'Blind Getrouwd', maandag 7 november om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.