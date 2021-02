Bent Van Looy verrast dealers met eigen kunstwerk in derde aflevering 'Stukken van Mensen'

Foto: Play4 - © SBS Belgium 2021

In de derde aflevering van 'Stukken van Mensen' krijgen de dealers een hele andere kant te zien van zanger Bent Van Looy. Iedereen kent hem van Das Pop, maar wat weinig mensen weten is dat hij eigenlijk kunstschilder is, aan de academie heeft gestudeerd en vorig jaar zijn eerste solotentoonstelling had.

Bent komt één van zijn grote werken verkopen dat hij in 2003 maakte: een acrylschilderij van zo'n 2 meter op 2.

Ook ten zuiden van de taalgrens houden ze van interessante en vooral grote objecten en Christian vond er zo eentje in zijn garage. Hij probeert de dealers aan het dansen te krijgen met zijn discobal uit de jaren ’70 met een diameter van – hoe kan het ook anders in deze tijden - anderhalve meter: 'Mijn vader was barman in een discotheek in de jaren '60 en '70. Toen een nieuwe uitbater alles wilde veranderen, heeft mijn vader die discobal meegenomen.' Wie geeft deze gigantische spiegelbol een nieuwe plek om te shinen?

Kunstliefhebber en architect Patrick uit Tessenderlo waagt zijn kans in de kamers met een werk van Floris Jespers, uit zijn Congolese periode. Wanneer Frank tijdens het inspecteren het stuk 90 graden draait, komt er plots - tot grote verbazing van Patrick - een aangename verrassing tevoorschijn.

Boekhoudster Stephanie uit Zandvliet runt samen met haar vriend een winkel waarin ze vooral objecten met een hoek af verkopen. Zij probeert de dealers te overtuigen van een glazen lachspiegel, die vroeger en ook nu nog vooral te vinden is op kermissen.

'Stukken van Mensen', maandag 15 februari om 21.35 uur op Play4.