Ben Crabbé aan de aftrap van een nieuw 'Blokken'-seizoen!

zondag 31 augustus 2025
Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Wanneer de schoolpoorten uit het slot gaan, zwaaien ook de deuren van de 'Blokken'-studio weer open. Nieuwe kandidaten en nieuwe vragen, met de vertrouwde presentator Ben Crabbé én met de jurystem.

Welke kandidaten kunnen tippen aan Johannes Cools en Jan De Troij, de twee toppers van vorig seizoen? Het is een van de vele vragen die in het nieuwe seizoen aan bod zullen komen.


'Blokken', vanaf 1 september van maandag tot en met vrijdag rond 18.30 uur op VRT 1 en VRT MAX.

Blokken op tv
Maandag 1 september 2025 om 12u30  »
VRT 1
Twee kandidaten nemen het tegen elkaar op in een quiz met lastige vragen over algemene kennis, gecombineerd met elementen uit een computerspel. Het spel bestaat uit drie rondes en een finale.
Maandag 1 september 2025 om 18u30  »
VRT 1
Twee kandidaten nemen het tegen elkaar op in een quiz met lastige vragen over algemene kennis, gecombineerd met elementen uit een computerspel. Het spel bestaat uit drie rondes en een finale.
Dinsdag 2 september 2025 om 12u30  »
VRT 1
Twee kandidaten nemen het tegen elkaar op in een quiz met lastige vragen over algemene kennis, gecombineerd met elementen uit een computerspel. Het spel bestaat uit drie rondes en een finale.
Dinsdag 2 september 2025 om 18u30  »
VRT 1
Twee kandidaten nemen het tegen elkaar op in een quiz met lastige vragen over algemene kennis, gecombineerd met elementen uit een computerspel. Het spel bestaat uit drie rondes en een finale.
Woensdag 3 september 2025 om 12u30  »
VRT 1
Twee kandidaten nemen het tegen elkaar op in een quiz met lastige vragen over algemene kennis, gecombineerd met elementen uit een computerspel. Het spel bestaat uit drie rondes en een finale.

Persbericht VRT 1
https://www.vrt.be/vrtmax/
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
Arno - Opex (CD)
Daens - Daens De Musical (DVD)
Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Reizen Waes: De Bucketlist' (VRT 1)

Tom Waes trekt naar Taiwan, een land dat riskeert vroeg of laat opgeslorpt te worden door China. Voor Taiwan misschien voorgoed verdwijnt, haast Tom zich om het Aziatische eiland alsnog te leren kennen. En dat brengt hem op enkele heel vreemde plekken. Zo ontmoet Tom een groep Taiwanezen die zware gewichten tillen met hun geslachtsdelen en bezoekt hij een levensgevaarlijk vuurwerkfestival.

'Reizen Waes: De Bucketlist', om 20.00 uur op VRT 1.

NU en STRAKS op tv

