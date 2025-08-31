Ben Crabbé aan de aftrap van een nieuw 'Blokken'-seizoen!

Wanneer de schoolpoorten uit het slot gaan, zwaaien ook de deuren van de 'Blokken'-studio weer open. Nieuwe kandidaten en nieuwe vragen, met de vertrouwde presentator Ben Crabbé én met de jurystem.

Welke kandidaten kunnen tippen aan Johannes Cools en Jan De Troij, de twee toppers van vorig seizoen? Het is een van de vele vragen die in het nieuwe seizoen aan bod zullen komen.

'Blokken', vanaf 1 september van maandag tot en met vrijdag rond 18.30 uur op VRT 1 en VRT MAX.