'Belpop' is terug met een nieuwe stem

Terwijl de festivalzomer nog nazindert, bereidt VRT CANVAS zich voor op een mooie muzikale herfst. Dat doen ze onder andere met een nieuwe reeks 'Belpop'.

Met tien edities en ruim 60 documentaires op de teller is 'Belpop' stilaan een gevestigde waarde. En dat de Belgische muziekscene garant staat voor steengoede muziek en geweldige verhalen, bewijst ook deze elfde editie.

Nieuwe stem

Tien reeksen lang gidste radio-icoon Luc Janssen de kijker met z’n kenmerkende timbre op licht ironische toon door de 'Belpop'-afleveringen. Hij geeft de fakkel door aan niemand minder dan Bent Van Looy; muzikant, radio- en tv-presentator, schilder, en vanaf nu dus ook de stem van 'Belpop'.

Aflevering 1: Soulsister

In 1988 levert Soulsister een wereldhit met The way to your heart. Jarenlang staat de band van Paul Michiels en Jan Leyers bovenaan de nationale en internationale hitlijsten. Karakterieel zijn Leyers en Michiels elkaars tegenpolen, muzikaal de perfecte match.

Met getuigenissen van Jan Leyers, Paul Michiels, Ella Michiels, Anne Mie Gils, René Vlaeyen, Marc Kruithof, Bart Peeters, Karel Vingerhoets, Dorien Leyers, Ella Leyers, Guy Brulez, Raf Debraekeleer, Werner Pensaert, Eric Melaerts, Hervé Martens, Maxine Michiels, Roel Michiels, Chris Lord-Alge, Frank Vander linden en Jasper Maekelberg.

'Belpop', vanaf woensdag 18 oktober om 21.20 uur op VRT CANVAS en VRT MAX.