'Belpop 10' over Gabriel Rios

In 2004 breekt Gabriel Rios door met de single Broad Daylight op het album Ghostboy. Met zijn latin sound blaast de Belgische Puerto Ricaan een welkome warme wind door de 'Belpop'.

Maar het plotse succes overrompelt hem en hij hekelt het hem door de media aangemeten imago van sexy latin popidool.

Het album Angelhead is bovendien niet de gedroomde opvolger voor zijn gevierde eersteling. Het bevat sterke songs, maar klinkt overgeproducet. Dat voedt Gabriels zelftwijfel. Zijn aangeboren onzekerheid en perfectionisme bemoeilijken zijn artistieke zoektocht. Hij raakt steeds meer vervreemd van zichzelf en zijn muziek. Rios vlucht het nachtleven in en breekt met zijn band.

Wanneer hij op de ZAMU Awards een gelegenheidsband vormt met jazzpianist Jef Neve ziet hij het licht. Hij ontdekt dat zijn nummers ook overeind blijven in een minimale bezetting. Samen met Neve en percussionist Kobe Proesmans maakt hij The Dangerous Return, een artistiek groeialbum dat Rios in al zijn puur- en schoonheid toont.

Dat de nieuw ingeslagen weg de juiste is, bevestigt hij met This Marauder's Midnight, een intieme luisterplaat met pareltjes als de hitsingle Gold die ook internationaal erg goed scoort. Het monstersucces van Gold legt de lat voor een opvolger torenhoog, maar na een lange en moeilijke zoektocht heeft Rios in de zomer van 2020 nieuw werk klaar. Daarop grijpt hij terug naar zijn latin roots en brengt hij een hommage aan de man die hem de liefde voor muziek bijbracht: zijn vader.

Met getuigenissen van: Gabriel Rios (muzikant), Maria Luisa Rios (moeder Gabriel), Géraldine Merchiers (vriendin), Sven De Potter (drummer), Rodrigo Fuentealba (gitarist), Jo Bogaert (producer), Peter Lesage (toetsenist), Kobe Proesmans (percussionist), Eva Schampaert (percussioniste), Werner Dewachter (boekingsagent), Tomas De Soete (presentator Stubru), Jef Neve (pianist), Ruben Samama (contrabassist), Amber Docters van Leeuwen (celliste).

'Belpop 10: Gabriel Rios', maandag 9 november om 21.20 uur op Canvas.