Belle Perez blikt terug in 'Het Huis': 'Vooral de kritiek van Marcel Vanthilt liet een diepe indruk na'

Belle Perez is de zevende gast van Eric Goens in 'Het Huis'. De Spaanse zangeres neemt Eric 24 uur lang mee in haar levensverhaal: van haar roots in Castanar de Ibor over haar internationale doorbraak met 'Hello World' tot het grote gemis van haar grootouders en haar intense band met Spanje.

Eric belt aan bij Belle thuis in Herenthout. 'Ik ben wel een beetje in de war', geeft hij toe wanneer 48-jarige zangeres de voordeur opent. 'Op jouw paspoort staat Maria Isabel, jouw zus noemt jou Mari, jouw mama noemt jou Belli, iedereen noemt jou Maribel. Ik weet het niet vandaag.' Eric mag het bij Belle houden, stelt ze voor. 'Mag ik u dan Enrique noemen?', vraagt Belle lachend wanneer ze haar koffers pakt.

Op de tonen van Belles nieuwe zomersingle ‘Bailale’ rijden ze richting Het huis. Bijna aangekomen katapulteert een kasseiweg Belle onmiddellijk terug in de tijd, naar het geboortedorp van haar mama. Waar Belle Perez is, is Spanje nooit ver weg.

Doodgeknepen muisje

Bij aankomst toont Eric beelden van de preselecties van Eurosong 1999, het prille begin van Belles carrière. Ze was amper 23 jaar toen ze deelnam en kon haar zenuwen tijdens haar single ‘Hello World’ maar moeilijk in bedwang houden. Vooral de kritiek van Marcel Vanthilt, die Belles gezang vergeleek met een doodgeknepen muisje, liet een diepe indruk na bij de zangeres. 'Iedereen zegt dan dat je het goed gedaan hebt, maar je bent op dat moment zo teleurgesteld… Ik had er zo naartoe geleefd. Maar ja, ik wist ook niet beter. Het was de allereerste keer dat ik zoiets deed.'

De gemiste kans bij Eurosong bracht de piepjonge Belle Perez voor ze het goed en wel besefte naar het grote Amerika: 'Nog geen twee weken na Eurosong had ik een ticket voor Amerika op zak.' Van Noord- tot Zuid-Amerika, Belle stond met ‘Hello World’ op de grootste podia en veroverde de Zuid-Amerikaanse hitlijsten. 'Ze vragen wel eens wat de succesformule is. Ik weet het ook niet, maar ik ben wel heel blij dat ik het heb mogen meemaken.' Na een hectisch jaar in het buitenland, waarin ze meer werd geleefd dan zelf leefde, keerde Belle toch terug naar haar thuis in Vlaanderen.

Diepgewortelde roots

Thuiskomen doet Belle eigenlijk net zozeer in Spanje. Alles begint met abuelo Manuel en abuelita Josefa, haar grootouders langs moederskant, die in de jaren 60 van Castanar de Ibor in Spanje naar België verhuisden. Toch was Spanje nooit ver weg. Als kind reisde het gezin Perez elke zomervakantie met de auto naar de familie in Spanje.

Wanneer Eric opmerkt dat ze over die vakanties spreekt vanuit een soort gemis, bevestigt Belle dat volmondig: 'Het verlangen naar Spanje heb ik op de een of andere manier toch meegekregen in mijn genen. Ik ben er niet geboren, dus dat is anders voor mij dan voor mijn grootouders en ouders. Maar de momenten die ik in Spanje heb beleefd, zal ik nooit meer vergeten.'

Belles grootouders werkten zich uit de naad voor een goed leven hier in België. Toch was het gemis uiteindelijk te groot. 'Op een gegeven moment zijn ze terug naar Spanje vertrokken', vertelt Belle. 'Eigenlijk neem je als kleinkind dan al een stukje afscheid van je grootouders. Ik heb het daar heel moeilijk mee gehad.'

Ondanks het gemis van haar grootouders dat Belle als kind ervoer, gaf ze een aantal jaar geleden haar zegen aan haar ouders om hetzelfde te doen. Haar ouders twijfelden, wilden voor hun kinderen in België blijven, maar in 2018 verhuisden ook zij voorgoed terug naar Spanje. 'Aan de kersttafel hebben mijn zus en ik hen gezegd: Mama, papa, jullie hebben het goed gedaan, wij zijn trotse dochters, maar het wordt misschien tijd om terug te gaan.'

Spaans paspoort

Belle voelt zich niet alleen Spaans, maar is dat ook nog steeds op papier. 'Ik heb nog altijd een Spaans paspoort en een Belgische verblijfsvergunning', bekent ze tijdens de lunch. Ondanks dat ze zich ook in hart en nieren Belg voelt, is de naturalisering er nooit van gekomen en behoudt ze liever haar Spaans paspoort. 'Ik zou nooit de stap kunnen zetten.' Binnenkort vervalt Belles verblijfsvergunning, maar van Eric krijgt ze alvast een positief advies om haar verblijf in België te verlengen.

