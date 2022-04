Béa zit met de handen in het haar in 'Blind Gekocht'

Celine en Florian zoeken een huis in de rand rond Leuven, met als voorkeur in Kessel- Lo. Bart en Béa zijn al enkele maanden op zoek in de groene rand rond Leuven maar de regio blijkt énorm duur.

Hoewel Béa de toestemming had gekregen om de zoekregio uit te breiden, levert ook dat niets op. 'Drama! Ik heb dat helemaal onderschat. Het probleem is echt Leuven, hun regio waar ze willen wonen. Dat is de duurste centrumstad maar dit is echt onwaarschijnlijk', vertelt Béa. Nochtans hebben Celine en Florian geen groot eisenpakket: een gezellig huis met een tuintje en twee slaapkamers. En dat met een budget van 380.000 euro. 'Als we moeten vasthouden aan die regio, dan heb ik 100.000 euro meer nodig.' Willen Celine en Florian hun zoekregio opnieuw uitbreiden of kunnen ze hun budget nog vergroten? Béa zit met de handen in haar en stuurt Jani richting Florian.

Barteld (25) & Jonas (25): zoeken een woning voor hunzelf en hun geiten, paarden, cavia's, kippen, eenden, nandoes en een varken

Barteld en Jonas werken beiden als leerkracht lager onderwijs. Naast hun beroep deelt het koppel ook een grote liefde voor dieren. Zo zorgen ze samen voor kippen, eenden, geiten, cavia’s, paarden, nandoes en een varken. Barteld en Jonas wonen momenteel in een huureigendom van familie, maar kunnen daar niet meer blijven. Het duo gaat op zoek naar een woning in de regio tussen Vilvoorde en Beerzel, met een grote lap grond van minstens 4000m2. Want voor Barteld en Jonas staat een ding vast: alle dieren moeten mee verhuizen. Zo hopen ze later dierenkampen te organiseren tijdens de schoolvakanties.

Jonas: 'We willen toegevingen doen in de woning om de dieren zoveel mogelijk te gunnen.'

Maar de zoektocht naar een woning met de nodige oppervlakte blijkt niet evident. Daarnaast zijn Barteld en Jonas ook eeuwige twijfelaars en kunnen ze eventuele renovatiekosten aan panden moeilijk inschatten waardoor ze potentiële woningen mislopen. 'We hebben het laatste jaar om de twee weken iets bezocht. En daar hoort dan telkens een berekening, schets en plan bij van hoe we dat huis zien. Maar we willen te zeker zijn en soms wordt het binnen de 24uur verkocht. We zijn eigenlijk radeloos.' Het koppel heeft 450.000 euro om hun woondroom waar te maken. Zal Béa erin slagen om een pand te vinden met voldoende grondoppervlakte voor hun vele diertjes?

