BBC First start november met nieuwe seizoenen gevuld met drama

In november geniet je op BBC First van terugkerende drama's en mysteries, zoals 'Ripper Street', 'Hope Street' en 'Sister Boniface Mysteries'.

'Ripper Street' seizoen twee gaat in première op zaterdag 1 november om 21.00 uur op BBC First

Het tweede seizoen van 'Ripper Street' speelt zich opnieuw af in 1890 in Oost-Londen. Jack the Ripper raakt langzaam uit beeld, maar Whitechapel veilig houden wordt alleen maar moeilijker.

Matthew Macfadyen ('Succession' en 'Spooks') kruipt opnieuw in de huid van rechercheur Edmund Reid. Samen met zijn trouwe collega’s, rechercheur Bennet Drake (Jerome Flynn – 'Game of Thrones') en kapitein Homer Jackson (Adam Rothenberg – 'Ozark'), strijdt hij tegen een samenleving die steeds meer ontspoort. Terwijl de samenleving in sneltempo achteruitgaat, krijgt het team van H Division te maken met nieuwe misdaden: een gevaarlijke drug overspoelt de straten, een eugeneticus jaagt op de freakshows, een vrouwelijke bende zint op wraak, en ontsnapte bommenleggers, energiemagnaten en een mysterieuze sekteleider zorgen voor chaos.

Ook op persoonlijk vlak krijgen de mannen het zwaar. Reid worstelt met schuldgevoelens en eenzaamheid nu zijn vrouw Emily weg is. Jackson vraagt zich af of Whitechapel nog wel zijn thuis is, en de getrouwde Drake merkt dat zijn vastberadenheid als politieman misschien verdwenen is.

'The Madame Blanc Mysteries' seizoen vier gaat in première op donderdag 6 november om 21.00 uur op BBC First

Jean White (Sally Lindsay) keert terug naar het idyllische Sainte Victoire voor een nieuw seizoen van 'The Madame Blanc Mysteries'. Met haar kennis van kunst en geschiedenis raakt Jean opnieuw verwikkeld in een reeks mysterieuze zaken, die zich uitstrekken van Frankrijk tot Malta.

Ze onderzoekt onder meer de dood van een CEO die gevonden wordt met zeldzame munten op zijn ogen, een gemaskerde dief die het gemunt heeft op een kostbaar beeld, en een tv-presentator die tijdens een opname wordt vermoord. Jean onderzoekt ook de verdachte dood van Charlie’s tante Fifi, waarbij ze een verborgen familiegeheim ontdekt. En ze helpt een koppel op Malta bij het verifiëren van historische bouwtekeningen, maar dat brengt hen in groot gevaar.

Hoe dieper Jean zich in de mysteries stort, hoe meer de spanningen met Dom (Steve Edge) oplopen. Hun relatie komt zwaar onder druk te staan. Intussen keren de vertrouwde gezichten van Judith, Jeremy, Patrick en Gloria terug, naast gastrollen van Les Dennis en Richard Blackwood.

Gefilmd in Gozo, biedt dit vierde seizoen opnieuw zonovergoten escapisme, slimme mysteries en emotionele diepgang in een charmant Frans decor.

'Hope Street' seizoen vier gaat in première op vrijdag 7 november om 21.00 uur op BBC First

'Hope Street' is terug met een vierde seizoen. In elke aflevering staat een nieuw misdrijf centraal, gecombineerd met het persoonlijke leven en de relaties van de agenten in Port Devine.

Sergeant Marlene Pettigrew (Kerri Quinn – 'Three Families') is niet blij als haar jeugdvriendin Eve Dunlop haar nieuwe baas wordt. De spanning loopt verder op wanneer Eve onthult dat hun vroegere schoolvriendin Shelley, die twintig jaar geleden spoorloos verdween, opnieuw contact heeft gezocht.

In de Commodore-bar is eigenaresse Nicole zwanger, maar ze weet niet of haar man Clint of agent Callum MacCarthy (Niall Wright – 'McDonald & Dodds') de vader is. Intussen laat de nieuwe barvrouw Brandi het hart van agent Ryan Power sneller slaan, en verrast de nieuwe rechercheur Luke Jackson (Marcus Onilude – 'Ted Lasso', 'Insomnia') iedereen als blijkt dat hij een onverwachte band heeft met iemand in Port Devine.

Dan wordt de gemeenschap opgeschrikt door een tragedie die Port Devine voorgoed zal veranderen…

'Sister Boniface Mysteries' seizoen vier gaat in première op dinsdag 11 november om 21.00 uur op BBC First

De non die het geheime wapen van de politie is, keert terug voor het vierde seizoen van 'Sister Boniface Mysteries'.

Deze wijnmakende non die op haar brommer door het dorp rijdt, stort zich opnieuw op duistere zaken in een pittoreske omgeving. We keren terug naar de jaren zestig, in het charmante Cotswolds-dorpje Great Slaughter, waar de vreemdste dingen gebeuren. Een moordzuchtige vogelverschrikker dwaalt rond, alle vrouwen leggen het werk neer en de politie waagt zich aan ‘teambuilding’. Terwijl zuster Boniface uitkijkt naar een rustig weekend met de zusters, belandt ze alweer in een nieuwe moordzaak.

'All Creatures Great and Small' seizoen zes gaat in première op maandag 17 november om 21.00 uur op BBC First

Vier jaar na de vorige gebeurtenissen brengt seizoen zes van 'All Creatures Great and Small' ons terug naar Darrowby, in mei 1945.

Nu de overwinning in Europa binnen is, lijkt de vrede eindelijk dichtbij. James verlangt naar wat rust in de praktijk, want hij combineert zijn werk als dierenarts met een druk gezinsleven én een veeleisende Siegfried. Helen geniet van haar tijd met Jimmy en Rosie, maar staat voor grote veranderingen op Heston. Tristan keert na jaren van oorlog terug en moet opnieuw zijn plek vinden in Darrowby. Ondertussen probeert Mrs Hall iedereen weer samen te brengen en de vertrouwde sfeer in de praktijk te herstellen.

Samen zoeken ze naar een nieuw evenwicht en een frisse start, terwijl de wereld om hen heen langzaam herleeft en hoopvol naar de toekomst kijkt.

In november kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Bookish', elke dinsdag om 21.00 uur tot en met 4 november

'Death Valley', elke maandag om 21.00 uur tot en met 10 november

'The Count of Monte Cristo', elke woensdag om 21.00 uur tot en met 17 december