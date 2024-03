BBC First presenteert dit voorjaar het nieuwe drama 'Truelove'

BBC First presenteert in april 'Truelove', een unieke thriller met een frisse en geestige kijk op ouderdom en een waardige dood.

Wanneer een groep van 70-jarige vrienden elkaar weerzien op een begrafenis, verandert een luchtig gesprek over de dood in een verrassend pact tussen de vrienden. Deze ontroerende serie behandelt zowel ethische kwesties als vriendschappen en liefde op oudere leeftijd.

Het boeiende misdaaddrama uit de jaren 50, 'Grantchester', keert terug voor een zevende seizoen. In de zomer van 1959 onderzoekt inspecteur Geordie Keating nog meer moordzaken in het niet zo slaperige dorpje Cambridgeshire.

In april gaat het tweede seizoen van de eigenzinnige Ierse mysteriethriller 'Harry Wild' in première op BBC First. De serie blijft de voormalige literatuurprofessor Harriet 'Harry' Wild volgen, samen met Fergus, haar jonge partner in privédetectivewerk. Ze onderzoeken diverse zaken, van vermiste personen tot een bruidsmeisje dat vergiftigd is.

Met alle charme en humor van het eerste seizoen, keert het tweede seizoen van 'Beyond Paradise' terug naar Shipton Abbott waar inspecteur Humphrey Goodman en zijn team meer mysterieuze zaken onderzoeken terwijl ze blijven vechten met hun eigen, vaak uitdagende, persoonlijke leven.

'Truelove' gaat in première op zondag 28 april om 21.00 uur op BBC First

'Truelove' is een unieke draai op een kat-en-muis thriller met een verfrissend andere kijk op ouder worden. De serie werd gemaakt door het team dat ook meewerkte aan de BAFTA bekroonde serie 'The End of the F***ing World'.

Wanneer de gepensioneerde hooggeplaatste vrouwelijke agent Philippa Leach (Lindsay Duncan - 'Birdman') haar oude vlam, SAS-veteraan Ken Holding (Clarke Peters - 'The Wire') terugziet tijdens een begrafenis, fantaseren zij en hun groep van 70-jarige vrienden over hoe een waardige dood eruit zou kunnen zien. Ze grappen dat Ken en Phil het perfecte team zouden zijn om dit uit te voeren, maar wat begint als een grap verandert vlug in een schokkend pact tussen de vrienden. Al snel nemen de gebeurtenissen een verrassend gevaarlijke wending. Dit meeslepende en geestige drama doet ons nadenken over liefde en vriendschap terwijl we onze laatste jaren beleven.

'Grantchester' seizoen 7 gaat in première op dinsdag 9 april om 21.00 uur op BBC First

In de lange, hete zomer van 1959 is het trouwseizoen volop bezig in het zevende seizoen van 'Grantchester'. Tom Brittney keert terug als Will Davenport, de pastoor van Grantchester. Terwijl hij gelukkige stellen in de echt verbindt, is inspecteur Geordie Keating (Robson Green - 'Strike Back') druk bezig met het onderzoeken van een reeks lokale moordzaken.

Het nieuwe decennium staat voor de deur en iedereen vraagt zich af wat de toekomst zal brengen, vooral Will. Voordat de jaren vijftig plaatsmaken voor de swingende jaren zestig, moeten er nog misdaden worden opgelost en levensveranderende beslissingen worden genomen die het leven in Grantchester voorgoed kunnen veranderen.

Naast terugkerende personages zoals mevrouw Chapman (Tessa Peak-Jones), Leonard Finch (Al Weaver) en Cathy Keating (Kacey Ainsworth), zijn er in dit seizoen ook een aantal speciale gastoptredens te zien, waaronder Charlotte Ritchie ('Call the Midwife', 'Ghosts'), Anna Wilson-Jones ('Black Mirror') en Michael D. Xavier ('Gentleman Jack').

'Harry Wild' seizoen 2 gaat in première op vrijdag 12 april om 21.00 uur op BBC First

Meervoudig Emmy en Golden Globe winnares Jane Seymour keert terug als de gepensioneerde literatuurprofessor uit Dublin Harriet 'Harry' Wild in het tweede seizoen van 'Harry Wild'.

Met een chique nieuw kantoor dankzij een louche deal via Welsh Glenn, floreert het detectivebureau van Harry en Fergus. Het duo krijgt snel werk: van het vinden van een vermiste vrouw in een griezelig dorp met historische banden met duivelsaanbidding tot het redden van de grote dag van een bridezilla nadat haar bruidsmeisje wordt vergiftigd tijdens haar vrijgezellenfeest.

Ondertussen mogen Fergus en Lola elkaar nog steeds niet zien van Orla, dus moeten ze stiekem afspreken. Fergus krijgt ook te maken met de terugkeer van zijn vervreemde moeder, Paula. Is ze terug om het goed te maken voor haar vertrek, zoals ze beweert, of heeft ze een ander, sluwer motief?

'Beyond Paradise' seizoen 2 gaat in première op maandag 8 april om 21.00 uur op BBC First

Het tweede seizoen van 'Beyond Paradise' gaat in april in première op BBC First en belooft hetzelfde plezierige escapisme, humor en verbijsterende zaken waar fans sinds het eerste seizoen zo dol op zijn.

In het pittoreske kustplaatsje Shipton Abbott blijven inspecteur Humphrey Goodman (Kris Marshall - 'Death in Paradise', 'Love Actually') en zijn team zich bezighouden, met elke aflevering een nieuwe raadselachtige misdaad. Van een dood op een stoomtrein tot een vermiste leraar: het team heeft de handen vol.

Ondertussen gaat de reis van Humphrey en Martha (Sally Bretton) om een eigen versie van een gezin te vinden verder als ze de mogelijkheid van een pleeggezin onderzoeken. Martha's moeder Anne stort zich op de wereld van online dating. En een goedbedoeld gebaar van Esthers (Zahra Ahmadi) dochter Zoe (Melina Sinadinou) dreigt een lang bewaard geheim bloot te leggen.