BBC First kondigt première aan van waargebeurde misdaadserie 'Sherwood'

In juni zendt BBC First niet enkel nieuwe misdaad- en dramaseries uit zoals 'The Outlaws' en 'Signora Volpe', maar introduceert de zender ook haar nieuwe zondagavond 'BBC First Finds', met de première van de waargebeurde misdaadserie 'Sherwood'.

'Sherwood' is een nieuwe wekelijkse serie op 'BBC First Finds'. Goede verhalen zijn moeilijk te vinden: laat je daarom leiden door 'BBC First Finds', de thuisbasis van bijzondere verhalen. Elke zondag om 21.00 uur, alleen op BBC First.

'Sherwood' is een nieuw fictief misdaaddrama, gemaakt door de bekroonde toneelschrijver en theatermaker James Graham. Het is geïnspireerd op ware gebeurtenissen in een mijndorpje in Nottinghamshire in Engeland, die leidden tot één van de grootste klopjachten in de Britse geschiedenis.

Waargebeurde misdaad

'Sherwood' gaat in première op zondag 19 juni om 21.00 uur op 'BBC First Finds'

De lancering van de nieuwe 'BBC First Finds' op zondag om 21.00 uur met de première van 'Sherwood'. Bekroond schrijver James Graham maakt een politiek relevante thriller over een gemeenschap die verscheurd wordt door twee schokkende moorden.

Een complex politiek verleden maakt dat de industriële dorpen rond Sherwood Forest vaak verdeelde gemeenschappen zijn geweest. Maar wanneer twee plaatselijke bewoners worden vermoord, worden oude wonden weer opengereten en wordt het dorp overspoeld door spanning en angst. Het is aan inspecteurs Ian en Kevin van de Londense politie om de zaak op te lossen. Kunnen zij deze verscheurde gemeenschap terug bijn elkaar brengen?

'Sherwood' is een schokkend relevante thriller over een groeiend gebrek aan vertrouwen in politie en overheid – en de manier waarop lang begraven politieke spanningen weer aan de oppervlakte kunnen komen met verwoestende gevolgen.