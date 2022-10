BBC First Finds presenteert komedie-drama 'Chivalry'

In november keert het langverwachte derde seizoen van 'All Creatures Great and Small' terug op BBC First. Een historisch drama over het leven van dierenartsen in de Yorkshire Dales.

Op zondag om 21.00 uur brengt BBC First Finds het fantastische nieuwe komedie-drama 'Chivalry', geschreven door Steve Coogan en Sarah Solemani die ook beide de hoofdrollen vertolken: een must-see!

In het hartverwarmende, historische drama 'All Creatures Great and Small' seizoen 3 keren Yorkshire's favoriete dierenartsen terug. Drie maanden zijn verstreken sinds het tweede seizoen. Het begint in de lente van 1939, waar het leven in Skeldale doorgaat. Met de Tweede Wereldoorlog in aantocht vraagt iedereen zich echter af wat hun doel is in Darrowby en daarbuiten.

BBC First Finds Chivalry vertelt het hilarische verhaal van de succesvolle producent Cameron (Steve Coogan, 'I'm Alan Partridge', 'Philomena', 'The Trip') en ‘woke’-schrijver Bobby (Sarah Solemani, 'Bad Education', 'Bridget Jones's Baby'). Ze worden bij elkaar gebracht door een onverklaarbare aantrekkingskracht en het gevoel dat ze slechts pionnen zijn in de agenda van de studio voor een overname door Saoedi-Arabië. Dit snelle en moderne komedie-drama verkent waarheden en mythen achter de personages, hun oordelen en veronderstellingen over zichzelf en elkaar. Klassieke stereotypen worden onderzocht en doorbroken.

'All Creatures Great and Small' seizoen 3 gaat in première op BBC First op dinsdag 15 november om 21.00 uur

Drie maanden zijn gepasseerd sinds het tweede seizoen. Het is lente van 1939. Er vinden grote veranderingen plaats in Skeldale en iedereen moet zich leren aanpassen. Tristan is nu een gekwalificeerde dierenarts, terwijl James een nieuwe fase van zijn leven ingaat zowel met Helen als in de dierenpraktijk. Nadat Siegfried hem tot zakenpartner heeft benoemd, neemt James meer verantwoordelijkheid met het nieuwe testprogramma voor rundertuberculose van het Ministerie van Landbouw, maar de onverwachte uitdagingen dreigen hem echter tot een breekpunt te brengen.

BBC First Finds' 'Chivalry' gaat in première op zondag 20 november om 21.00 uur

Steve Coogan en Sarah Solemani schrijven én spelen de hoofdrol in dit actuele drama waarin een satire wordt gemaakt van de complexe situatie rondom de hedendaagse seksuele politiek en de discussie op scherp zet.

Cameron, een veelgeprezen filmproducent, moet zijn nieuwste film aanpassen of zijn ondergang tegemoet zien. Bobby, een ambitieuze feministische filmmaker, heeft alles wat nodig is om 'woke’ te worden. Ze hoeven alleen maar een ongepaste seksscène opnieuw te filmen. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar als de spanning tussen Bobby en Cameron over genderkwesties en ongepaste aantrekkingskracht toeneemt, blijkt de misplaatste seksscène het topje van de ijsberg. Wie weet hoe je ‘woke’-seks écht moet aanpakken?

In november kan je volgende series blijven bekijken op BBC First:

'Inspector George Gently' S1-8 elke weekdag om 16.00 uur tot 4 november

'Miss Fisher's Murder Mysteries' elke zondag om 19.45 uur tot 1 januari 2023

'Life After Life' elke zondag om 21.00 uur als onderdeel van BBC First Finds tot 13 november

'Grantchester' S4 elke vrijdag om 21.00 uur tot 2 december

'Rosemary and Thyme' S3 elke zondag om 18.45 uur tot 18 december