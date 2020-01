BBC First brengt Jane Austen's laatste roman 'Sanditon' tot leven in 2020

Foto: BBC First - © LEWIS PR 2020

BBC First zendt in januari 'Sanditon' uit, de allerlaatste en incomplete roman van Jane Austen die aangepast is voor het grote publiek door de Emmy en BAFTA-winnende screenwriter Andrew Davies ('War & Peace', 'Les Misérables', 'Pride and Prejudice').

Wanneer Charlotte Heywood (Rose Wiliams; 'A Quiet Passion', 'Medici') door een ongeval plots geïntroduceerd wordt aan Tom (Kris Marshall; 'Death in Paradise') en Mary Parker (Kate Ashfield; 'Midsomer Murders', 'Line of Duty'), grijpt ze de kans om het avontuur van haar leven aan te gaan en mee terug te keren met de familie Parker naar de badplaats Sanditon.

Liefhebbers van misdaadseries zullen in januari verwend worden door BBC First met de terugkeer van 'Death in Paradise', 'Father Brown' en 'Silent Witness'.

'Sanditon' gaat in première op BBC First op zondag 26 januari 2019 om 21.00 uur

Wanneer Charlotte (Rose Williams) door een ongeval plots geïntroduceerd wordt aan Tom (Kris Marshall) en Mary Parker (Kate Ashfield), grijpt ze de kans om het avontuur van haar leven aan te gaan en mee terug te keren met de familie Parker naar de badplaats Sanditon. Al snel merkt de jonge en naïeve Charlotte dat de inwoners van het kuststadje zich vreemd en onvoorspelbaar gedragen, en wordt ze meegesleept in intriges die eigen zijn aan deze gemeenschap. Tom Parker kijkt ondertussen uit naar de komst van zijn broer Sidney (Theo James), hopend dat hij en zijn modieuze vrienden het begin zullen zijn van een stroom bezoekers aan de badplaats. Blijft Charlotte trouw aan zichzelf? Of laat ze zich meeslepen in het web van intriges in Sanditon?

'Call The Midwife' S9 is elke dinsdag te zien op BBC First vanaf dinsdag 14 januari 2020 om 21.00 uur

Seizoen 9 van de populaire serie 'Call The Midwife' opent met de begrafenis van Winston Churchill in januari 1965 en leidt Nonnatus House naar een heldhaftig en innovatief tijdperk. De maatschappij wordt welvarender, maar ook meer complex, waardoor het vertrouwde team van artsen en vroedvrouwen voor onverwachte uitdagingen komen te staan. Naast de vreugde van geboortes, moet het team leren omgaan met difterie, drugsverslaving, kanker en tuberculose. En terwijl ze zelf omgaan met persoonlijke tragedies vol liefde, verlies of twijfel, komt hun thuishaven ook nog in gevaar… Kunnen ze Nonnatus House redden van de ondergang?

'Death in Paradise' S9 wordt uitgezonden op BBC First vanaf maandag 13 januari 2020 om 21.00 uur

In het 9e seizoen van 'Death in Paradise' zien we, naast de vertrouwde DI Jack Mooney (Ardal O’Hanlon; 'Doctor Who'), ook een nieuwe speler op het toneel. Ralf Little ('Borderline', 'Midsomer Murders') voegt zich bij de cast en neemt de rol van hoofdinspecteur Neville Parker op zich. Gefilmd op het Frans-Caraïbische eiland Guadeloupe, zal ook het 9e seizoen van deze award winnende serie kijkers boeien met geniale mysteries, sluwe en intelligente plot twists en een reeks sterren als gastacteurs.

'Father Brown' S8 wordt elke woensdag op BBC First uitgezonden vanaf woensdag 8 januari 2020 om 21.00 uur

In seizoen 8 volgen we opnieuw 'Father Brown' wanneer hij gloednieuwe zaken onderzoekt, zoals de moord op een excentrieke imker. De misdaad oplossende priester grijpt in wanneer de familiereünie van parochiesecretaris McCarthy door voorspellingen van een waarzegster wordt bedreigd. Ondertussen wordt de slimme Bunty berecht voor moord, en Brown moet zich haasten om haar te redden van de doodstraf.

Naast Father Brown (Mark Williams; 'Harry Potter'), zijn de vaste personages McCarthy (Sorcha Cusack; 'Snatch'), Inspector Mallory (Jack Deam; 'DCI Banks'), Inspector Mallory's rechterhand Sergeant Goodfellow (John Burton; 'Coronation Street') en Bunty Windermere (Emer Kenny; 'EastEnders') klaar om terug te keren.

'Silent Witness' S23 gaat in première op BBC First vanaf donderdag 16 januari 2020 om 21.00 uur

'Silent Witness', het langstlopende Britse misdaaddrama op televisie, volgt een team van forensische pathologen die de politie helpt om moorden op te lossen via sporen en aanwijzingen die ze terugvinden op de lichamen van de slachtoffers – de stille getuigen.

Emilia Fox, Richard Lintern, David Caves en Liz Carr keren terug als de dynamische Lyell unit.

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In januari kan je de volgende series blijven volgen:

'Gold Digger', elke maandag om 21.00 uur, tot 6 januari

'Call The Midwife: Kerstspecial', op dinsdag tot en met vrijdag om 20.20 uur, tot 3 januari