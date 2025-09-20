BBC First brengt intrige, humor en wraak in oktober

Laat je deze maand meevoeren door verrassende speurders, mysterieuze dorpsverhalen en spannende wraakacties: Death Valley brengt een excentrieke ex-acteur en een ambitieuze jonge rechercheur samen in een komisch speurdersduo.

In het tweede seizoen van 'Recipes for Love and Murder' leidt een dodelijke brand tot chaos, verdenkingen en politieke spanningen in het dorp Eden. 'The Count of Monte Cristo' vertelt het klassieke verhaal van Edmond Dantes, die na jaren gevangenschap terugkeert als mysterieuze graaf.

'Death Valley' gaat in première op maandag 6 oktober om 21.00 uur op BBC First

'Death Valley' is een komische misdaadserie van Paul Doolan (Mammoth, Trollied). De reeks speelt zich af in Wales en volgt de onwaarschijnlijke samenwerking tussen een excentrieke gepensioneerde acteur en een jonge rechercheur die haar carrière probeert te redden.

BAFTA- en Emmy-winnaar Timothy Spall ('Harry Potter', 'The King’s Speech') speelt John Chapel, ooit de populairste tv-detective van het land. Nu leeft hij teruggetrokken op het platteland, vol schuldgevoel over zijn overleden vrouw. Wanneer zijn buurman wordt vermoord, raakt John betrokken bij het speurwerk van rechercheur Janie Mallowan (Gwenyth Keyworth – 'Hidden'). Janie wil alles volgens het boekje doen, terwijl John vooral let op motieven en karakter. Kunnen ze samen haar carrière redden? Dat hangt ervan af of haar baas de samenwerking ontdekt.

'Recipes for Love and Murder' seizoen twee gaat in première op vrijdag 10 oktober om 21.00 uur op BBC First

Het eigenzinnige moordmysterie 'Recipes for Love and Murder' keert terug voor een tweede seizoen. Gebaseerd op de populaire Tannie Maria-boeken van Sally Andrew, speelt de serie zich af in het adembenemende Zuid-Afrika en Schotland.

Na de dramatische gebeurtenissen in de Swartbergpas en het onverwachte bezoek uit haar verleden, is Tannie Maria helemaal van slag. Jessie is gelukkig met Regardt, maar begint zich te vervelen en verlangt naar meer. Hattie is het geklaag van Marius en de dorpsbewoners zat en besluit zich kandidaat te stellen voor burgemeester.

Het hele dorp komt samen voor een benefietavond met openluchtfilm. Maar de feestelijke sfeer slaat om als er brand uitbreekt en grote delen van Eden in vlammen opgaan. Wanneer de rook optrekt, wordt de geliefde dorpeling Frank dood teruggevonden. Al snel blijkt dat hij is vermoord en dat de brand het misdrijf moest verdoezelen. Zijn vrouw Georgie komt als hoofdverdachte in beeld en vraagt Tannie Maria en Jessie om hulp.

'The Count of Monte Cristo' gaat in première op woensdag 29 oktober om 21.00 uur op BBC First

'The Count of Monte Cristo' is een nieuwe interpretatie van de beroemde avonturenroman van Alexandre Dumas, die bekend staat als het ultieme wraakverhaal.

Edmond Dantes (Sam Claflin – 'The Hunger Games: Catching Fire', 'Me Before You') gaat trouwen en wordt gepromoveerd tot kapitein. Maar wanneer drie mannen hem uit eigenbelang verraden en hij vals wordt beschuldigd van samenzwering, belandt Edmond voor vijftien jaar onschuldig in de gevangenis. Daar ontmoet hij medegevangene Abbe Faria, die hem alles vertelt over een verborgen schat. Edmond weet te ontsnappen, vindt de schat en keert terug als de mysterieuze, steenrijke graaf van Monte Cristo. Gedreven door verlies en verdriet zint hij op wraak op de mannen die zijn leven verwoestten.

In oktober kan je de volgende series blijven kijken op BBC First:

'Recipes for Love and Murder', elke vrijdag om 21.00 uur tot en met 3 oktober

'Ripper Street', elke zaterdag om 21.00 uur tot en met 25 oktober

'Grantchester', seizoen 10 elke donderdag om 21.00 uur tot en met 30 oktober

'Outrageous', elke woensdag om 21.00 uur tot en met 22 oktober

'Bookish', elke dinsdag om 21.00 uur tot en met 4 november