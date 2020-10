Bart Cannaerts doet lugubere onthulling in 'Opvoeden Doe Je Zo'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Kinderen klaarstomen voor de volwassenheid is een hele klus. Dat weten ook Bart Cannaerts, Dana Winner, Jani Kazaltzis en Soe Nsuki, die in de zesde aflevering van 'Opvoeden Doe Je Zo' de voogdij krijgen over de 8-jarige Amber en 9-jarige Jef.

Ook zij hebben het hun ouders immers niet altijd even gemakkelijk gemaakt. Zo had Bart Cannaerts een wel heel extreem trucje om zijn zin te krijgen: 'Ik was veruit de jongste thuis en aandacht had ik zeker niet tekort. Maar heel soms, en daar ben ik niet trots op, hield ik mijn adem in als ik mijn goesting niet kreeg. En ik ging echt door tot ik flauwviel. Ze hadden dus al snel door dat wanneer ik mijn adem begon in te houden dat ik het ook zou volhouden en dan gaven ze me maar gelijk (lacht).'

Haat en liefde liggen dicht bij elkaar, ook in de grotemensenwereld is dat niet anders. Daarom leren Bart, Jani, Dana en Soe hun kinderen alles over wapens en een romantische avond. Voor ouders is het soms moeilijk in te schatten of ze wel goed bezig zijn en om enkele discussies voor eens en voor altijd op te lossen staat er deze week een nieuw dilemma klaar: mag je je kind een pedagogische tik geven? En wat gaat er om in de hoofdjes van Jef en Amber wanneer ze het hebben over ecologie? Eén kind is alvast blij met de opwarming van de aarde, 'omdat er dan dieren uitsterven die hij of zij toch niet lust...'

Amber uit Heusden-Zolder (8)

Amber is 8 jaar en woont in Heusden-Zolder. Ze heeft de koning en de koningin al in het echt gezien, heeft vijf vissen en wil heel graag zangeres worden.

Jef uit Deurne (9)

Jef is 9 jaar en woont in Deurne. Hij zit op de circusschool en is verslaafd … aan Bifiworstjes: 'Per dag eet ik zo’n 15 Bifiworstjes.'

'Opvoeden Doe Je Zo', donderdag 8 oktober om 20.35 uur op VIER.