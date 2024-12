Bart Appeltans waagt zich in 'Dag & Bedankt' aan unieke make-over

In een nieuwe aflevering van 'Dag & Bedankt' is hét moment aangebroken voor de West-Vlaamse Abby. Na vier intense dagen van hard werk - met de hulp van Bart Appeltans en Laura Tesoro - mag ze eindelijk haar ouders verrassen.

De spanning is te snijden, zowel bij Abby als bij haar ouders. 'Hier is het allesbehalve rustig geweest', vertelt Bart. 'Ik kan je alleen nog maar verklappen dat we een hele speciale verrassing hebben gecreëerd, iets wat ik in al die jaren tv nog nooit gedaan heb.' Voor Abby is er geen weg terug. Zullen haar ouders blij zijn met het resultaat?

'Dag & Bedankt', donderdag 5 december om 20.40 uur op VTM.