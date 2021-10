Ballonnen en een traantje voor Anouk Matton bij de thuiskomst met baby London

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2021

Het is zover! Vorige week in 'Anouk Matton Privé' brak een spannend moment aan voor Anouk Matton en Dimitri Vegas. Na een heavy bevalling, mochten ze hun kersverse baby London Thakis eindelijk in de armen sluiten.

Nu maandag is te zien hoe het nieuwe gezin volop geniet van de eerste momenten samen op hun roze wolk. Bij thuiskomst staat er een heus welkomstcomité klaar met talloze knuffelberen en ballonnen. Anouk is overdonderd en moet zelfs een traantje wegpinken. 'Ik had helemaal niet verwacht dat Anouk zo emotioneel zou reageren. Ik heb dat nog nooit gezien bij haar. Normaal reageert ze niet zo snel zo open', vertelt zus en trotse meter Hilke. En ook het podium roept want Anouk staat als zangeres voor het eerst op het podium tijdens een groot Silver-concert.



'Anouk Matton Privé', maandag 11 oktober om 21.45 uur bij VTM 2 en op VTM GO.