Axel Daeseleire heeft 40.000 euro 'te geef' in 'Erfgenaam Gezocht'

Ruim 735.000 kijkers (live+uitgesteld) zagen vorige week in de eerste aflevering van 'Erfgenaam Gezocht' hoe Axel Daeseleire op zoek ging naar erfgenamen van ongeclaimde erfenissen, goed voor 28% marktaandeel.

Axel verdiept zich morgen, dinsdag 27 april om 20.40 uur, in de erfenis van Frans Couckuyt die ongeveer 40.000 euro naliet. Niemand meldde zich sinds zijn overlijden in 1999 voor het mooie bedrag. Tijdens zijn zoektocht doet Axel een reeks ontdekkingen die hem op het spoor brengen van één van de rechtmatige erfgenamen. Wanneer hij haar aan het einde van de rit vertelt op welk deel van de erfenis zij precies recht heeft, zorgt dat vooral voor gemengde gevoelens.

Verder zet Axel zijn zoektocht naar de erfgenamen van niemand minder dan La Esterella verder. Het brede publiek kent haar als zangeres maar Vlaamse zanger en generatiegenoot Will Ferdy kende haar ook naast het podium. Axel beslist om hem op te zoeken. 'Ze had een prachtige stem maar was ook uitzonderlijk gierig. Ze offreerde de mensen die zoveel voor haar gedaan hadden niet eens een tas koffie. Ze had het nochtans niet krap want ze stopte alles in goudstaven', klinkt het bij Will. Dat doet Axel meteen vermoeden dat het wel eens om een grote erfenis zou kunnen gaan. Wanneer hij vervolgens langsgaat bij Erik De Blende, de laatste manager van La Esterella, komt Axel op een nieuw spoor dat hem misschien wel naar het buitenland leidt…

De afleveringen van 'Erfgenaam Gezocht' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Erfgenaam Gezocht', dinsdag 27 april om 20.40 uur bij VTM.