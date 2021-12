Auteursdocumentaire 'The Pink Revolution' zondag op Canvas

Hocine werd geboren als jongen en groeide op in een conservatief gezin in Algerije. Vandaag heet ze Yasmine. Adil en Albéric zijn geboren in landen waar homoseksualiteit bestraft wordt met gevangenisstraf, lynchpartijen, vervolging en de dood. Ze vluchtten naar België en Frankrijk op zoek naar asiel.

Thomas' Spaanse vader droomde ervan zijn zoon getrouwd te zien in een kerk. Ariane, een jonge feministische queer, weigert zich te onderwerpen aan de dictaten van de mannen.

Allemaal hebben ze dezelfde ambitie: niet langer onzichtbaar te zijn. Samen proberen ze hun angst te overwinnen en plaatsen te veroveren waar ze zich nog nooit welkom hebben gevoeld. Jawad Rhalib is een Belgisch-Marokkaanse filmmaker die bekend staat om zijn sociale en geëngageerde cinema. In een realistische en observerende stijl stelt hij sociale, politieke, religieuze wantoestanden op een compromisloze manier aan de kaak. Een productie van Serendipity Films, met de steun van het VAF (vooraankoop Canvas). 'The Pink Revolution', zondag 5 december om 23.00 uur op Canvas en VRT NU.