Arnout gaat maandag op visite bij koning Leopold III

Arnout: 'Leopold III was ongetwijfeld de meest tragische koning die ons land ooit heeft gekend. De plotse dood van zijn vader Albert en van zijn vrouw Astrid, de verwoestende Tweede Wereldoorlog en zijn troonsafstand... Een Shakespeariaans drama in het kwadraat.'

1944

Juni 1944, de geallieerden landen op de stranden van Normandië. Niet veel later wordt Leopold III, ​ die door de nazi’s wordt krijgsgevangen gehouden, van het kasteel van Laken naar Duitsland gebracht. De koning wordt opgesloten in het kasteel van Hirschstein. Leopold is helemaal van slag, want hij weet niets over het lot van zijn gezin. Wanneer Arnout de vorst mag interviewen, kan hij de wanhopige Leopold helaas geen nieuws brengen over zijn geliefde Lilian of zijn kinderen Boudewijn, Albert en Josephine Charlotte. Arnout wil Leopold tijdens het interview aan de tand voelen over zijn ontmoeting met Hitler aan het begin van de oorlog. Arnout weet dat Leopold bereid was om ver te gaan tijdens de onderhandeling met Hitler en dat de koning zich in een grijze zone bevond: hij flirtte met collaboratie. Leopold ​ blijft overtuigd van zijn eigen gelijk. 'Ik had enkel het beste voor met mijn land en mijn volk', zo houdt hij vol.

Niet veel later komt Lilian, na een lange, bange reis, ook aan in Hirschstein en valt ze haar echtgenoot in de armen. Wie moet de koning vervangen, nu hij gevangen zit in Duitsland, vraagt Arnout zich luidop af. Alleszins niet zijn broer Karel, zo zegt Leopold, want hij is totaal niet geschikt voor de macht.

Na zijn ontmoeting met Leopold zoekt Arnout ook prins Karel op. Hij zit ondergedoken voor de Duitsers op een geheime locatie in de Ardennen. Hij brengt zijn dagen door met het luisteren naar Amerikaanse muziek en filosoferen over het leven. De relatie met zijn broer Leopold is verkild. Maar Karel is wel bereid om na de bevrijding de eer van zijn broer en zijn familie te redden, en het land te dienen als koning ad-interim.

Leopold III wordt vertolkt door Mathijs F. Scheepers, Lilian Baels door Eliza Stuyck, Karel door Roy Aernouts en de Duitse bewaker door Filip Peeters.

2023

Arnout reist naar Zwitserland, meer bepaald naar het mooie bergdorp Küssnacht. Op 29 augustus 1935 verloor Leopold III er de controle over zijn wagen en belandde hij tegen een boom. Koningin Astrid, slechts 29 jaar oud en moeder van de drie jonge koningskinderen, overleed ter plekke. Arnout spreekt met een van de enige nog levende getuigen van het ongeluk, Rudi Steinegger. Zijn vader was de lokale arts, die als een van de eerste ter plekke was na het ongeluk. Rudi ontmoette de gewonde koning Leopold in de dokterspraktijk van zijn vader.

Opnieuw in België wordt Arnout door kasteelheer Jérôme Matthieu de Wynendaele ontvangen in zijn kasteel. Jérômes grootvader stond zijn kasteel af aan koning Leopold bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Jérôme toont de kamer waar Leopold met zijn ministers breekt en hen weigert naar het buitenland te volgen, om van daaruit de strijd tegen de Duitse agressor verder te zetten. Drie dagen later geeft de koning zich over aan de Duitsers en wordt hij gevangen gezet in het kasteel van Laken. Op dat moment is Leopold nog populair bij de Belgen, maar dat zal veranderen nadat bekend raakt dat de koning Hitler ontmoet heeft en dat hij in 1941 stiekem getrouwd is met Lilian Baels.

Arnout gaat op bezoek bij baron en barones de Villenfagne-Vogelsanck. Isabelle de Villenfagne is het petekind van Prins Karel. Zij heeft de prins goed gekend en weet hoe de broers Leopold en Karel al sinds hun kindertijd elkaars tegenpolen waren. Karel kwam altijd al op de tweede plaats, hij schikte zich naar zijn rol in de schaduw van zijn broer Leopold, die de troonopvolger was.

Van juni tot september 1944 dook prins Karel onder voor de Duitse bezetter en verbleef hij op twee verschillende locaties in de Ardennen. In Spa maakt Arnout kennis met Marianne en Alexandre Hanlet. Zij zijn de kinderen van André Hanlet, de ​ pianostemmer van het paleis die de prins op spectaculaire wijze kon laten ontsnappen aan de Duitsers en in wiens buitenverblijf prins Karel mocht onderduiken.

'Interview met de Geschiedenis: het Belgische Koningshuis', maandag 25 september om 20.45 uur op VRT 1.