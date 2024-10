Arnout en co komen aan in Flevoland

Arnout komt aan in de jongste provincie van Nederland: Flevoland. Wanneer Arnout en zijn vrienden de polders doorkruisen, breekt er een hittegolf uit. Er is nauwelijks schaduw om beschutting te zoeken.

Arnout gaat er op zoek naar de pioniers die dit nieuwe land bevolken en naar de imposante zeearend die een nest heeft gebouwd in het Ketelmeer. Het is een risicovolle onderneming want deze roofvogel laat zich niet elke dag zien. Maar Arnout heeft geluk: op het moment dat hij het nest nadert, wordt de zeearend aangevallen door een kiekendief. Een adembenemend spektakel. ​

'Dwars door de Lage Landen', maandag 21 oktober om 20.40 ur op VRT 1.