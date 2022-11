Arno en Gerben bij de kraag gevat in Museum voor Natuurwetenschappen: tijd voor plan B

In een nieuwe aflevering van 'Security Checkers', nu exclusief op VTM GO, trekken Arno en Gerben naar het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.

Gerben droomt van een 'Night at the Museum': 'Dino’s, opgezette beesten en gekke shit. Daar wil ik ‘s nachts zijn.' Helaas valt die droom al snel in het water. Ze proberen een lelijke opgezette kip binnen te smokkelen, maar geraken niet voorbij het oog van een opmerkzame bewakingsagent.

'We hebben verloren, maar zouden de security checkers niet zijn als we niet ópnieuw de security gaan checken', klinkt het bij Arno en Gerben. Ze willen een tweede kans en trekken naar het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, deze keer beter voorbereid én vermomd. Slagen ze erin om een prachtige eigen creatie op te hangen in het kunstmuseum?

De nieuwe aflevering van 'Security Checkers' is nu te bekijken op VTM GO.