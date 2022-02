Appartement vol beschimmelde etensresten, pampers en volle frietketel in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen'

VTM 2 neemt de kijkers in 'De Vuilste Jobs van Vlaanderen' dinsdag mee op een typische werkdag van cleaners Tim en Sandy. Zij staan voor een immense opdracht.

Een koppel huurders vertrekt plots met de noorderzon en laat daarbij het appartement en de garage tjokvol spullen achter, waaronder stinkende pampers, oude etensresten, een knuffel van Teigetje en zelfs een beschimmelde volle frietketel. Tijd om aan het boenen te slaan!

Eén keer per maand rukt straatveger André uit voor een speciale avondshift waarin hij op speurtocht gaat naar ongehoorzame burgers. Want wanneer de Oostendenaren hun vuilniszak te vroeg buitenzetten, scheuren de meeuwen ‘m gegarandeerd aan flarden. 'In de zomer ligt het hier echt vol en zitten er soms 20 tot 30 meeuwen in te pikken! Da’s niet geestig', vertelt André met een sappige West-Vlaamse tongval. Ontmaskeren André en zijn collega Michi al spittend door het afval de identiteit van de overtreders?

'De Vuilste Jobs van Vlaanderen', dinsdag 8 februari om 21.40 uur bij VTM 2 en ook op VTM GO.