Anthony 'Macgyver' to the rescue in 'Pech Onderweg'

In de derde aflevering van 'Pech Onderweg' gaat de kijker opnieuw op stap met de wegenwacht die elke dag klaarstaat voor chauffeurs in nood. Wegenwachter Anthony wordt opgeroepen door een man met motorproblemen aan de wagen.

Anthony 'Macgyver' to the rescue!

In de Kempen probeert wegenwachter Sven een stilgevallen bestelwagen te reanimeren. Het probleem zit ‘m bij de brandstofpomp dus bestelt hij prompt een takeldienst. Ook Fabio snelt een man te hulp met een batterijprobleem aan zijn auto. Booster erop, snel even opladen en de klus is in no time geklaard!

'Pech Onderweg', dinsdag 7 december om 21.05 uur bij VTM 2 en op VTM GO.