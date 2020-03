Andy (s)Peelman helpt Staf Coppens om kinderen beet te nemen in 'Dat Belooft Voor Later'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

In 'Dat Belooft Voor Later' neemt Staf Coppens de kinderen elke week mee naar zijn werk bij VTM. Morgen, woensdag 1 april, heeft hij voor een vervanger gezorgd. En dat is geen 1 april-grap.

Niemand minder dan Andy Peelman zal Louis (6 jaar, Eeklo), Marie-Lou (6 jaar, Sint-Lievens-Houtem) en Ayza (7 jaar, Beringen) onder zijn hoede nemen. 'In deze decors worden televisieprogramma’s gemaakt', vertelt Andy aan de drie wanneer ze in de studio aankomen. 'Ik krijg binnenkort bij VTM KIDS een nieuw programma: 'De Andy Speelman Show.' Daarin moet ik vragen stellen en dan krijgen alle kindjes een knuffel.' En dat 'nieuwe programma' is wél een 1 april-grap.

Andy test de quiz van 'De Andy Speelman Show' alvast met Louis, Marie-Lou en Ayza. Als de drie de vragen van Andy juist beantwoorden, mogen ze een knuffel uit de grijpmachine kiezen. Maar hoe reageren de kinderen als één van de knuffels tegen hen praat en hen om een gunst vraagt?

Staf en de kinderen trekken in de aflevering ook naar een kunstgalerie, waar een persconferentie wordt gehouden over een waardevol kunstwerk van een nog onbekende schilder. Wanneer Staf per ongeluk het schilderij verpest door erop te niezen, is het aan Louis, Marie-Lou en Ayza om te beslissen of ze Staf verklikken bij de directeur van de galerij, of niet. En wat als ze plots worden gebombardeerd tot kunstenaar van het dure kunstwerk?

Staf neemt de kinderen opnieuw mee naar zijn eigen 'Staf-Lab', waar hij deze keer zal testen hoe goed ze hun nieuwsgierigheid in bedwang kunnen houden. 'Straks moeten ze raden wat er in de cadeautjes zit. Raden ze het goed? Dan krijgen ze het mee naar huis. Maar wat zit er in dat laatste, grote pak?', aldus Staf. Kunnen de drie hun nieuwsgierigheid de baas? Of openen ze het pak zonder de toestemming van Staf om de prijs mee naar huis te nemen?

Louis, Marie-Lou en Ayza krijgen in de studio ook enkele doe-opdrachten voorgeschoteld. Lukt het hen om binnen de tijd een ei te scheiden, een cassette af te spelen en koffie te zetten? Dat ontdekt de kijker morgen, woensdag 1 april, om 20.35 uur in 'Dat Belooft Voor Later' bij VTM. Wie niet genoeg kan krijgen van 'Dat Belooft Voor Later', kan de vorige afleveringen herbekijken op VTM GO.

'Dat Belooft Voor Later', woensdag 1 april om 20.35 uur op VTM.