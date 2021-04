Andy doet een bekentenis in de hottub in 'Blijven Slapen' - VIDEO

Nu maandag 26 april leren Andy (35 uit Beringen) & Nicky (34 uit Kessel-Lo) elkaar kennen tijdens hun eerste date van minstens 24 uur in 'Blijven Slapen' bij VTM 2. In de hottub bekent Andy dat het voor hem geen liefde op het eerste gezicht was: 'Hij is niet m'n ding, dacht ik in het begin. Maar ik vind je mooier worden door je beter te leren kennen.'