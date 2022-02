Amy en Luca halen al kokhalzend een vervuild appartement leeg in 'De Vuilste Jobs VIPS'

In 'De Vuilste Jobs VIPS' bij VTM GO gaan Amy en Luca van 'K2 zoekt K3' mee op stap met cleaner Sissi om een zwaar vervuild appartement leeg te halen. Hun optimisme maakt al snel plaats voor de harde realiteit wanneer de ranzige walmen van bergen afval, kattendrollen en beschimmelde etensresten hen tegemoetkomen.

'Oh my god, dat stinkt hier. Jeetje. Wat is dit', roept Amy uit. 'Dit is niet normaal. Dat kan toch niet. Ik vind het zo erg dat hier kinderen hebben gewoond', vertelt Luca aangedaan.

