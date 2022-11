'Alleen Elvis Blijft Bestaan' zaterdag met Jacques Vandermeiren

Weinig kantoortijgers hebben een panorama als dat van CEO Jacques Vandermeiren: hij kijkt uit over één van de grootste havens van Europa. Zijn haven, de haven die hij beheert.

Niet dat hij zoveel tijd heeft om uit het raam te turen. De recente fusie van de haven van Antwerpen met die van Zeebrugge brengt hoge verwachtingen met zich mee. En de bocht van fossiele brandstoffen naar groene energie moet snel en grondig gemaakt worden om de doelstellingen rond een lagere CO2-uitstoot te halen. Maar de wereld strekt zich uit aan zijn voeten en dat brengt heen hoop interessante verhalen en inzichten mee.

Jacques is geboren en getogen in hartje Antwerpen. Hij bouwde een carrière uit in de energiesector, bij Electrabel en daarna bij Elia. Maar Thomas zou hem niet uitgenodigd hebben voor 'Alleen Elvis Blijft Bestaan', moest er niet meer zijn in zijn leven dan werk alleen. Hij is ook een echtgenoot, een trotse vader van drie, een trouwe vriend én... een goede hobbykok.

