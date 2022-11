'Alleen Elvis Blijft Bestaan' zaterdag met Ish Ait Hamou

Het minste wat je van Ish Ait Hamou kan zeggen, is dat hij veelzijdig, getalenteerd en gedreven is, én ​ het prototype van de selfmade man.

Vlaanderen leert hem kennen als jurylid van het VTM-programma 'So You Think You Can Dance'. Maar dan heeft hij al een heel traject afgelegd als internationaal danser en choreograaf.

Zijn eerste dansmoves zet Ish in een breakdance crew die hij opricht met vrienden in Vilvoorde. Dansen wordt steeds belangrijker en Ish gaat dromen van een carrière als choreograaf. Hij werkt voor een groot sneaker merk en tourt de wereld rond met Hadise.

Maar Ish heeft nog veel talenten. Van jongs af aan schrijft hij verhalen en droomt hij ervan om ooit een film te maken. In de luwte van zijn dans- en televisiewerk schrijft hij Hard hart, een roman. Het duurt tot zijn derde boek, Als je iemand verliest die je niet kan verliezen, voor hij van een producer groen licht krijgt om er een kortfilm van te maken, 'Klem'. Hij schrijft zelf het scenario en staat in voor de regie.

Met zijn ​ voorstelling, 'Aangenaam, ik ben Ish', gaat hij het podium op en vertelt hij over de kracht van verhalen, de zoektocht naar identiteit en de moeilijkheden van onze samenleving. Hij krijgt erkenning voor zijn rol als verbinder en verhalenverteller. Ish ontvangt het ereteken van de Vlaamse gemeenschap, bedoeld voor mensen die 'dankzij hun werk belangrijk zijn voor het imago van Vlaanderen'.

En hij blijft zichtzelf uitvinden. Momenteel schrijft hij scenario’s en wie weet komt er dan toch die langspeelfilm. Redenen genoeg om hard uit te kijken naar de beelden die Ish inspireren.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan', zaterdag 19 november om 22.00 uur op Canvas.