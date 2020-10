'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met longarts Eva Van Braeckel

Foto: Canvas - © VRT 2020

Longarts Eva Van Braeckel leidt de corona-afdeling van het UZGent. Wat inspireert deze topdokter en hoe kijkt zij naar leven en dood?

Vlaanderen leerde haar het voorbije voorjaar kennen als het empathische hoofd van de corona-afdeling in UZ-Gent. Intussen keerde longarts Eva Van Braeckel terug naar haar eigen specialisatie, longinfecties en mucoviscidose bij volwassenen. Hoe haar patiënten vol wilskracht omgaan met die levensbedreigende, ongeneeslijke ziekte inspireert haar hoe ze zelf in het leven wil staan en sterkt haar geloof in de mens.

Na een zware dag in het ziekenhuis durft Van Braeckel de radio wel eens hard zetten in de auto. Muziek is voor haar heel belangrijk. Ze danst al heel haar leven. Schoonheid is een troost en die vindt ze onder meer ook in literatuur en film. Ooit dacht ze er zelfs aan beroepshalve voor de kunsten te gaan. Maar het werd toch geneeskunde, net als haar vader en haar broer. Ze ziet intussen ook schoonheid in virussen en schimmels, als je ze onder een microscoop bekijkt. En schreef een doctoraat over HIV.

Haar man – ook een arts - en kinderen geven haar elke dag weer de zuurstof om er tegenaan te gaan. Thuis wordt wel eens gedanst in de keuken. Ze is vastbesloten om bewust en passioneel uit het leven te halen wat erin zit. Want ook privé kwam de dood al net iets te vaak langs. Maar het 'soms absurdistische bestaan' houdt haar niet tegen. Ze probeert te aanvaarden wat niet te begrijpen is, gelooft in de veerkracht van elke mens en wil die zelf ook tonen.

Eén van haar favoriete fragmenten is al zeker de ultieme twee minuten uit de Boléro, de legendarische choreografie van Béjart op het ballet van Maurice Ravel, met sterdanser Jorge Donn in de hoofdrol. Voor haar nog altijd het mooiste van al.

'Alleen Elvis Blijft Bestaan' met Eva Van Braeckel, zaterdag 31 oktober om 22.05 uur op Canvas en via VRT NU. Herhaling op zondag om 18.00 uur.