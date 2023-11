Alex Agnew komt naar 'Alleen Elvis Blijft Bestaan'

Foto: VRT CANVAS - © VRT 2023

Wake me up when it's over. Zo heet de show die Alex Agnew schreef toen corona hem van het podium weg hield. Er zal niemand wakker geschud moeten worden wanneer hij aanschuift aan de tafel van 'Alleen Elvis'.

Hij praat met mateloos enthousiasme over filmscenes, getalenteerde comedians en de muziek die zijn leven kleurde. We krijgen een inkijk in zijn Britse roots, zijn tienerjaren en de iconen waar hij naar opkijkt.

Alex Agnew is uitgegroeid tot één van de meest succesvolle, uitgesproken en spraakmakende stand-up comedians van ons land. Een man die bekend staat om kritische analyses, schunnige moppen en uitstekende imitaties, een combinatie waarmee hij het Antwerpse Sportpaleis al meermaals liet vollopen. Wanneer hij niet op een podium staat, dan brengt Alex uren door in een studio om Welcome to the AA op te nemen. In de podcast, die hij opstartte in 2018 samen met Andries Beckers, neemt hij de tijd voor een goed gesprek. Van Helmut Lotti tot Adil El Arbi, en van Theo Maassen tot Ayco Duyster: iedereen wordt met een open vizier en een waslijst aan vragen verwelkomd. Net als bij 'Alleen Elvis', eigenlijk. 'Alleen Elvis Blijft Bestaan', vrijdag 3 november om 22.00 uur op VRT CANVAS.