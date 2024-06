A.I. versus de mens: kunnen Dina, Andy en Lieven Scheire de robots verslaan in 'Ze Zeggen Dat'?

'Ze zeggen dat ťťn onderwerp van dit seizoen van 'Ze Zeggen Dat' volledig verzonnen is door artificiŽle intelligentie.' Met die mededeling opent Lieven Scheire de laatste aflevering van 'Ze Zeggen Dat', die volledig in het teken staat van A.I.

Veel mensen vrezen immers voor de opmars ervan, en er wordt zelfs gezegd dat het al onze jobs gaat afpakken. Maar klopt dat ook? Dina Tersago en Andy Peelman doen voor een allerlaatste keer de test!

Om te beginnen krijgen Dina en Andy een indrukwekkende demonstratie waarin ze ontdekken waartoe A.I. allemaal in staat is. Ze ontmoeten hun digitale klonen, zien Dina plots vloeiend Italiaans spreken, en in een oogwenk wordt zelfs een lied over het afgelopen seizoen van Ze Zeggen Dat gecomponeerd. Maar kunnen Dina en Andy A.I. ook doorzien? Eén case uit het afgelopen seizoen is namelijk grotendeels ingefluisterd door A.I. 'Dan is niet alleen onze job in gevaar maar ook die van de redactie', klinkt het bij Andy. Om uit te zoeken over welke case het gaat, blikken Dina en Andy terug op het afgelopen seizoen. 'We weten het eigenlijk niet goed, het kan echt alles zijn', concluderen ze na hun analyse. Slagen ze erin te raden welke case zonder menselijke tussenkomst is bedacht?

Maar daar blijft het niet bij. 'Er is nog één iets waarvan we ons afvragen of A.I. het al kan en dat is humor', vertelt Lieven. Zo zou kunstmatige intelligentie notoir slecht zijn in het bedenken van moppen. Maar feit is ook dat de systemen elke dag beter worden. A.I.-onderzoeker Thomas Winters, bekend van onder andere Torfsbot, wil dan ook weten in hoeverre de robots de mens al hebben bijgebeend. Om dat te weten te komen, gaan Andy, Lieven en improspeelster Sarah Manhaeve de strijd aan tegen de machines tijdens een ‘impro-moppenbattle’. Voor een onwetend publiek brengen ze hun eigen moppen, afgewisseld met moppen die à la minute door ChatGPT gegenereerd werden. Om welke moppen wordt het hardst gelachen?

'Ze Zeggen Dat', donderdag 27 juni om 21.45 uur bij VTM.