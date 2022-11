Acteur Jan Van den Bosch speelt aan de zijde van zijn dochter Sam in 'Familie'

Vanavond maken de 'Familie'-kijkers kennis met een nieuw, bijzonder personage. De jonge Finn doet namelijk haar intrede in de reeks.

Finn is de dochter van Rudi (Werner De Smedt) en komt een tijdje bij haar biologische papa en zijn partner Zjef logeren. Vooral voor die laatste is het meisje geen onbekend gezicht. Finn wordt namelijk gespeeld door Sam Van den Bosch, in het echte leven de dochter van acteur Jan Van den Bosch, die al jaren de rol van Zjef vertolkt.

De twee staan nu voor het eerst samen op de set in 'Familie'. En al van bij de eerste kennismaking met Rudi en Zjef wordt duidelijk dat Finn een karaktervolle jongedame is...

'Familie', elke werkdag om 20.00 uur bij VTM en op VTM GO.