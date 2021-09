ABBA-film 'Mamma Mia : Here We Go Again' in tv-première bij VTM 2

ABBA is na bijna 40 jaar opnieuw klaar om met nieuwe muziek de hitlijsten te bestormen. Maar wie nog eens volop wil genieten van de klassiekers, zit zaterdagavond goed bij VTM 2 voor de tv-première van de film 'Mamma Mia : Here We Go Again!'

'Mamma Mia : Here We Go Again!' is de langverwachte opvolger van de eerste succesvolle film 'Mamma Mia' uit 2008. Exact 10 jaar later, in 2018, kwam de tweede film in de bioscoop met opnieuw een topcast met o.a. Pierce Brosnan, Meryl Streep, Andy Garcia, Lyli James en niemand minder dan zangeres Cher. 'Here We Go Again' keert terug naar het verleden en draait rond de jongere Donna die volop van het leven geniet. Een aaneenschakeling van haar romantische escapades wanneer ze het pad kruist van Sam, Harry en Bill. Na een tijd blijken de romances echter niet alleen rozengeur en maneschijn te zijn. In het heden worstelt een zwangere Sophie met de afwezigheid van haar moeder.

Wie de eerste film smaakte, zal dit vervolg ook graag zien. Zet je schrap voor anderhalf uur musical-plezier met een nieuwe lading grootste hits van ABBA. Check de trailer:

'Mamma Mia : Here We Go Again!', zaterdag 4 september om 20.30 uur bij VTM 2. Check alle details in de tv-gids van VTM 2.