Zes grootste partijen in één-op-ééndebat bij 'EenVandaag'

Foto: © AVROTROS 2018

Twee dagen voor de verkiezingen van 17 maart gaan VVD, CDA, PVV, D66, GroenLinks en PvdA met elkaar in debat bij 'EenVandaag'.

Het gaat om de zes partijen die volgens het gemiddelde van de peilingen van EenVandaag/Ipsos van het afgelopen jaar het grootst zijn.

De lijsttrekkers van de partijen gaan in Den Haag met elkaar in debat over diverse thema's, onder meer aangedragen door wat volgens de leden van het EenVandaag Opiniepanel de belangrijkste onderwerpen zijn tijdens deze verkiezingen. Gijs Rademaker licht in de uitzending toe hoe er door de panelleden over die thema's wordt gedacht en hoe zij ervoor staan staan in de laatste peiling van EenVandaag/Ipsos.

In de één-op-ééndebatten kruisen GroenLinks en D66 de degens, staan CDA en PvdA tegenover elkaar en gaan VVD en PVV in debat. In de dagen ervoor besteden we uiteraard ook ruim aandacht aan andere partijen die meedoen aan de verkiezingen, kijken we naar hoe de leden van het Opiniepanel de lijsttrekkers beoordelen en volgen we het campagnenieuws.

'Het EenVandaag verkiezingsdebat' is op maandag 15 maart om 18.15 uur live op NPO 1 en NPO Radio 1 en wordt geleid door Pieter Jan Hagens.