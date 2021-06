Zes BN'ers in training voor uniek raceprogramma 'Car Wars'

Start your engines! De loodzware coureurstrainingen voor het spectaculaire nieuwe raceprogramma 'Car Wars' zijn gestart. Leontien van Moorsel, Najib Amhali, René Froger, Herman den Blijker, Jamie Westland en voormalig F1-coureur Robert Doornbos moeten zich dit najaar bewijzen als topcoureur van radiografisch bestuurbare auto's.

Hun coaches - zeer ervaren remote control kampioenen - bereiden ze voor op spannende straatraces, uitdagende off-road parcoursen en lastige behendigheidsopdrachten. De BN’ers racen voor de eer, de coaches verdienen geld: hoe beter zijn BN'er presteert, hoe meer hij kan verdienen. Ontpoppen de BN'ers zich tot ware racetalenten of knallen zij keihard uit de bocht? Tim Coronel is de hoofdscheidsrechter en Winston Gerschtanowitz presenteert dit spectaculaire raceprogramma. 'Car Wars' is dit najaar te zien op SBS6.

In vijf afleveringen strijden de bekende racers samen met hun coaches om de winst. De rivaliteit tussen de coureurs is enorm. Robert Doornbos gaat in de ogen van zijn collega-deelnemers de strijd in als de te kloppen favoriet. Weet hij zijn favorietenrol waar te maken? In 'Car Wars' is bijna alles geoorloofd om elkaar uit de race te drukken. De strijd is hard en een ongeluk zit in een klein hoekje. Met topsnelheden van maar liefst 160 kilometer per uur racen de radiografisch bestuurbare auto’s over unieke circuits. Ze rijden over water, zand en ijs, vliegen van schansen, scheuren met caravans en springen van hoge flatgebouwen: in 'Car Wars' is niets te gek en de race is pas over als de zwartwit geblokte vlag voor de winnaar zwaait!

Winston Gerschtanowitz: ''Car Wars' is een programma naar mijn hart. Sport, strijd, drama: alles zit erin. Het besturen van radiografische bestuurbare auto’s lijkt zo eenvoudig, maar geloof mij: het is echt heel moeilijk om er goed in te worden. Daarom moeten de BN'ers ook zo hard trainen, maar dat doen ze. Ze zijn bloedfanatiek, de circuits zijn fantastisch, dus het wordt bloedstollend spannend!'

'Car Wars' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties enj is dit najaar te zien op SBS6.