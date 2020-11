'Zeeman Confronteert: Stalkers' vanaf dinsdag bij RTL 5

Foto: RTL 5 - © RTL 2020

Vanaf dinsdag 10 november is 'Zeeman Confronteert: Stalkers' om 20.30 uur te zien bij RTL 5. Het programma is de eerste serie van een reeks programma's die presentator en (misdaad)journalist Thijs Zeeman onder de noemer 'Zeeman Confronteert' gaat maken, waarin hij mensen op een resultaatgerichte wijze confronteert met hun daden.

In 'Zeeman Confronteert: Stalkers' gaat Zeeman het gesprek aan met stalkers die niet willen stoppen met het herhaaldelijk lastigvallen en bedreigen van hun doodsbange slachtoffers. Voor Thijs bekende problematiek waarvoor hij in zijn nieuwe programma een nieuw podium biedt. In deze eerste programmareeks voor RTL wordt Thijs bijgestaan door zijn trouwe kompaan Nico van den Dries (privédetective en ex-marechaussee).

Thijs Zeeman: 'Onder de noemer 'Zeeman Confronteert' zet ik confrontatie als gerechtvaardigd middel in om mensen die vastlopen te helpen met hun schrijnende problemen. Mijn team en ik behandelen bewust problematiek die wat ons betreft nog hoger op de politieke agenda zou moeten staan. Ik vind het belangrijk om in dit eerste seizoen, 'Zeeman Confronteert: Stalkers', het onderwerp stalking centraal te stellen omdat het materie is die me, zoals bekend, erg na aan het hart ligt. Dit probleem is vandaag de dag helaas relevanter dan ooit.'

Ruim 20.000 Nederlanders per jaar ondervinden last van langdurig stalken. Een schrikbarend cijfer dat alleen maar groeiende is. 'Zeeman Confronteert: Stalkers' gaat verder dan een confrontatie en het vertellen van een verhaal. Zo wordt er ingezoomd op wat het inhoudt om een stalker te ontmaskeren, hoe moeilijk het is om stalking überhaupt aan te tonen en hoe intensief het onderzoek is om het bewijs te leveren.

In de eerste aflevering van 'Zeeman Confronteert: Stalkers' het heftige verhaal van Myrthe. Zij wordt al ruim 7 maanden gestalkt door haar ex-vriend. Een pathologische leugenaar die iedereen wijsmaakt dat hij privé-piloot voor de rich and famous is. Als Myrthe erachter komt dat er niets van zijn verhalen klopt, verbreekt ze de relatie. Sindsdien leeft Myrthe in constante angst en moet zelfs haar omgeving het ontgelden. Thijs probeert haar ex voor eens en altijd te stoppen.

'Zeeman Confronteert: Stalkers' wordt geproduceerd door No Pictures Please (Fremantle) en is vanaf dinsdag 10 november om 20.30 uur acht weken lang te zien bij RTL 5.