Woensdag nieuwe Videoland Original 'Echte Gooische Moeders'

In 2008 leerden we Bo Wilkes, Florine Hofstee, Kimberly Bosman, Leslie Keijzer en Pauline Wingelaar kennen als jonge Gooische meiden met een leven vol glitter, glamour en luxe in het verschiet. Twaalf jaar later en flink wat levenslessen verder zijn de Gooische meisjes van weleer terug met hun eigen realityserie 'Echte Gooische Moeders' bij Videoland.

Hierin krijgt de kijker een openhartig inkijkje in hun leven als jonge moeders met alle uitdagingen van dien. Uitdagingen die natuurlijk met een Gooische, glamourous twist worden opgelost. Toch is het ook in hun leven zeker niet alles goud dat er blinkt en blijkt maar weer dat elk, al dan niet Gooische, huisje zijn kruisje heeft.

In 'Echte Gooische Moeders' gaan opnieuw de deuren van het Gooische 'reservaat' open. Hoewel enkelen van hen inmiddels niet meer in het Gooi wonen, blijft toch altijd gelden: je kunt het meisje wel uit het Gooi halen, maar het Gooi niet uit het meisje. Zo worden de kinderen naar school gebracht in een superdeluxe elektrische bakfiets, staan er geen boerderijkipjes maar echte chique raskippen in de tuin en maken de dames een citytrip mét privévliegtuig.

Maar inmiddels is gebleken dat het ook leven van een Gooische moeder niet altijd bol staat van de glitter, glamour en luxe, en dat ook zij allemaal dealen met hun eigen uitdagingen. Zo kampt Pauline niet alleen met een bakfiets die het plotseling begeeft, maar ook met een nog onvervulde wens voor een derde kindje. Bo, die alles heeft wat haar hartje begeert en is dolgelukkig met haar gezin, zoekt ook naar wie ze is náást alleen trotse moeder. Kimberly heeft een pittige tijd achter de rug als alleenstaande moeder, maar heeft inmiddels haar zaken goed voor elkaar met haar eigen succesvolle beautysalon en een kersverse relatie. We zien Leslie die kampt met angstige gevoelens sinds de geboorte van haar zoon en Florine, wiens langgekoesterde kinderwens éindelijk uit gaat komen na een langdurig traject.

'Echte Gooische Moeders' wordt geproduceerd door No Pictures Please en is vanaf woensdag 4 november wekelijks te zien, exclusief bij Videoland.