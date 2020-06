'Who Killed Jeffrey Epstein? An ID Murder Mystery' op Investigation Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2020

Van schoolverlater tot wiskundedocent tot invloedrijke zakenman die er een schimmig seks-syndicaat voor de rijken op nahield. Hoe kon dat zover komen? En wat waren de duistere geheimen, risico's en leugens die hij meenam naar de gevangenis waar hij niet veel later dood werd aangetroffen.

Zelfmoord? Of werd hij door anderen het zwijgen opgelegd? De documentaire 'Who Killed Jeffrey Epstein? An ID Murder Mystery' trekt de gangen na van zijn dubieuze leven en spreekt met mensen die dicht op de zaak zitten. 'Who Killed Jeffrey Epstein? An ID Murder Mystery' is op zaterdag 20 juni om 21:00 uur te zien bij Investigation Discovery en vanaf vandaag op Dplay.

Epsteins schokkende verhaal begint in Palm Beach Florida, de plek waarvan lang gedacht was dat het slechts een retreat was voor de high-society. Maar al in 2005 werd hij aangeklaagd voor het seksueel uitbuiten van jonge vrouwen – een aanklacht die hij opvallend genoeg wist te ontlopen. Tot vorig jaar, toen nieuw bewijs zich opstapelde en hij ditmaal wel werd vastgezet in afwachting van zijn rechtszaak.

In zijn cel werd hij op 10 augustus 2019 dood aangetroffen. Het leek op zelfmoord, hoewel forensische experts en de media al snel vraagtekens stelden bij deze constatering. Heeft hij zich werkelijk zelf van het leven beroofd om een publieke veroordeling te ontlopen of was zijn dood onderdeel van een sinistere cover up? De documentaire volgt zijn politieke connecties, zijn filantropische banden en beroemde vriendschappen om deze prangende vraag te proberen te beantwoorden.

'Who Killed Jeffrey Epstein? An ID Murder Mystery', zaterdag 20 juni om 21.00 uur bij Investigation Discovery.