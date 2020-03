Wendy van Dijk terug met verborgen camera programma

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Presentatrice - en koningin van de candids - Wendy van Dijk is terug op haar geliefde nest: mensen in de maling nemen met een verborgen camera.

Hoe reageren mensen als ze zich plots in een vreemde, onverwachte en vaak bizarre situatie bevinden - terwijl ze zich onbespied wanen? Wie het laatst lacht…, is een nieuw candid camera programma met de meest uiteenlopende, verrassende en hilarische candids.

Het programma zit boordevol candids die op allerlei plekken in ons land zijn opgenomen. Vanuit de studio kijkt Wendy, samen met het publiek – en natuurlijk met de aangevers en de 'slachtoffers' – naar de filmpjes. De verborgen cameratechnieken van tegenwoordig staan voor niets en daar maakt dit programma dan ook slim gebruik van. Niemand is veilig en zelfs de meest argwanende bekende en onbekende Nederlanders gaan voor de bijl.

We zijn getuige van nietsvermoedende mensen die in een perfect georganiseerde grap tuinen. We zien gewiekste candids waarbij iemand die denkt een grap uit te halen met een ander, juist zelf wordt teruggepakt. We zien bekende Nederlanders die andere bekende Nederlanders in de maling nemen. En uiteraard transformeert Wendy zelf ook in verschillende typetjes waarmee ze menigeen voor de gek houdt. Wendy: 'Wat is er nou leuker dan nietsvermoedende Nederlanders in de maling nemen? Van ogenschijnlijk makkelijke practical jokes tot goed geproduceerde grappen met bekende Nederlanders. Het blijft iedere keer weer spannend hoe mensen gaan reageren als je ze voor de gek houdt. Dit nieuwe candidprogramma is daarom weer een feestje om te doen!'

'Wie Het Laatst Lacht…' wordt geproduceerd door ITV Studios Nederland.

'Wie Het Laatst Lacht...', vanaf vrijdag 6 maart om 20.30 uur bij SBS6.