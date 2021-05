Wat speelt bij Videoland in juni?

In juni staan weer veel Videoland Originals op het menu. Maak je klaar voor de nieuwe coming-of-age dramaserie 'Follow de SOA': een ongemakkelijke grappige serie over liefde, intimiteit en vriendschap.

DJ Tony Junior gaat op zoek naar zijn ware liefde in het romantische sprookje 'De Bachelor' en Monica Geuze neemt je mee in de zoektocht naar haar perfecte huis in het tweede seizoen van 'Like Monica'. Je hart gaat sneller kloppen door de mooiste anekdotes in 'Shirtje Ruilen: De EK Verhalen'. Ook serieliefhebbers zijn we zeker niet vergeten. Het eerste seizoen van de gloednieuwe serie 'Mixed-Ish', het derde seizoen van de dramaserie 'Charmed' én het tweede seizoen van 'Why Women Kill' staan binnenkort klaar om te bingewatchen. Juni nog te ver weg? Eind mei staat het nieuwste én helaas laatste seizoen van 'The Bold Type' voor je klaar.

'Follow de SOA'

Wanneer een SOA zich als een lopend vuurtje door haar jaarlaag verspreidt, en zo bij de vers ontmaagde 18-jarige Esmée (Damaris de Jong) terechtkomt, móet ze weten waar deze vandaan komt. Ze begint aan een grondig onderzoek om de SOA in kaart te brengen, maar raakt al snel verstrikt in de spannende en uiteenlopende sekslevens van haar klasgenoten. Wat begint als een onschuldige onderzoeksvraag van een wiskunde-nerd, wordt een obsessieve zoektocht naar de overeenkomsten en verschillen tussen lust, seks en liefde bij anderen, maar vooral bij haarzelf. Er bestaat blijkbaar geen enkele wiskundige formule over hoe je om moet gaan met al die crazy hormonen in je lijf.

'Follow de SOA' is vanaf vrijdag 4 juni in één keer te zien bij Videoland.

'Married at First Sight Australië' S8

Het grootste sociale experiment van Australië is terug! In dit realityprogramma worden singles die elkaar nog nooit hebben gezien na wetenschappelijk onderzoek met elkaar gematcht. De deelnemers, die door een team van experts aan elkaar gekoppeld zijn, zien elkaar voor het eerst op hun bruiloft. Ook dit seizoen maken we kennis met twintig deelnemers die aan het experiment van hun leven beginnen.

'Married at First Sight Australië' S8 is vanaf maandag 7 juni wekelijks te zien bij Videoland.

'Mixed-Ish'

Rainbow Johnson groeit op in een gemengde familie in de jaren '80. In 'Mixed-Ish' deelt ze haar ervaringen en omschrijft ze de constante dilemma’s waar ze mee te maken krijgen. Bow’s ouders Paul en Alicia besluiten om van een hippiecommune naar de buitenwijk te verhuizen om hun gezin beter te onderhouden. Terwijl Bow’s ouders een nieuw leven proberen op te bouwen, navigeren Bow en haar broers en zussen door een reguliere school waar ze als zwart noch wit worden ervaren. De ervaringen van dit gezin belichten de uitdagingen van het vinden van een eigen identiteit.

'Mixed-Ish' is vanaf maandag 14 juni in één keer te zien bij Videoland.

'Charmed' S3

Na de tragische dood van hun moeder proberen de zussen Mel en Maggie de draad van hun leven weer op te pakken. Tot hun schok blijken ze een oudere zus te hebben in de persoon van de briljante genetica Macy. Terwijl de emoties hoog oplaaien, merken de drie zussen dat ze een speciale band hebben en bovennatuurlijke vermogens beginnen te ontwikkelen. In seizoen 3 zullen de Charmed Ones een nieuw pad volgen. Maggie gaat haar carrièreambities nastreven, Macy keert terug naar de wetenschap en Mel's activisme zal opnieuw aangewakkerd worden.

'Charmed' S3 is vanaf donderdag 17 juni te zien bij Videoland. We starten met tien afleveringen. De eerdere seizoenen zijn ook bij Videoland te zien.

'De Bachelor'

Op een droomlocatie in het idyllische Kroatië doen twintig vrijgezelle vrouwen een gooi naar het hart van 'Bachelor' Tony Junior. Na een roerig liefdesleven is hij helemaal klaar voor de volgende stap: de liefde van zijn leven vinden. Ook dit seizoen vinden de meest romantische en spannende dates plaats in Tony’s zoektocht naar ware liefde. De iconische rozenceremonie speelt daarin een belangrijke rol. Met presentator Rick Brandsteder aan zijn zijde, bepaalt Tony elke week wie een roos ontvangt en voor wie het romantische avontuur helaas eindigt. Met wie leeft hij nog lang en gelukkig?

'De Bachelor' is vanaf donderdag 24 juni wekelijks te zien bij Videoland. We starten met een dubbele aflevering.

'Why Women Kill' S2

We volgen drie vrouwen die een gescheiden leven leiden, maar toch ergens met elkaar verbonden zijn. Ze onderzoeken wat het in hun wereld betekent om mooi te zijn, ze komen achter de geheimen van bepaalde mensen en laten zien wat het effect is van over het hoofd gezien worden door de samenleving. Ze laten zien hoeveel moeite een vrouw zal doen om er écht bij te horen. Seizoen twee heeft een gloednieuwe cast met onder anderen Allison Tolman, Nick Frost, Virginia Williams en Jessica Philips in de hoofdrol.

'Why Women Kill' S2 is vanaf maandag 28 juni wekelijks te zien bij Videoland. Seizoen 1 is ook te zien bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland:

'V House: Inside the Mansion'

In de nieuwe realityreeks 'V House: Inside the Mansion' volgen we acht van deze jongvolwassen TikTok creators die voor de grootste uitdaging uit hun nog prille social carrière staan: ze krijgen de kans om samen het eerste Nederlandse TikTok groepsaccount starten en zo succesvol mogelijk te maken. Hoewel ze op hun solo accounts ruim 3,5 miljoen volgers, moeten ze voor het @vhouse account helemaal opnieuw beginnen. Lukt het ze om hun creativiteit te combineren en de sweet spot te vinden in de constant veranderende wereld van social media?

'V House: Inside the Mansion' is vanaf 18 mei wekelijks te zien bij Videoland.

'Love Island' S4

'Love Island' is dé datingshow op Videoland waarin Nederlandse singles verliefd kunnen worden op hun mede 'eilanders'. De aantrekkelijke singles brengen vijf weken door in een prachtige, luxueuze villa op een zonovergoten locatie. De opbloeiende verliefdheid verloopt niet altijd even soepel, want de singles moeten niet alleen hun mogelijke partner veroveren, maar ook het hart van het publiek. Kijkers mogen namelijk via de Love Island app meebepalen welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze kronen tot het sterkste koppel van het eiland. Presentatie is in handen van Holly Mae Brood.

Het nieuwe seizoen is vanaf 24 mei dagelijks te zien bij Videoland.

'The Bold Type' S5

Jane, Kat en Sutton, drie beste vriendinnen, werken voor het wereldwijde vrouwenmagazine Scarlet. In het laatste seizoen zien we hoe Richard en Sutton zichzelf eerst moeten ontdekken om erachter te komen of de liefde tussen hen definitief over is. Jane blijft leren hoe het is om een bedrijf te runnen. Ze komt erachter dat het belangrijk is haar privé- en werkleven gescheiden te houden. Lukt het haar om de baas te blijven van Scarlet? En over Kat, zal zij de wereld veroveren met haar ongelofelijke presentatie talent? Tipje van de sluier: naast de drie leading ladies is ook Nikohl Boosheri (Adena) weer te zien in dit seizoen.

Seizoen 5 is vanaf 28 mei wekelijks te zien bij Videoland. Seizoen 1 t/m 4 zijn al volledig te zien bij Videoland.

Verwacht in juni:

'Like Monica' S2

Vlogster, onderneemster, presentatrice en actrice Monica Geuze zit in de volgende fase van haar leven. Zakelijk timmert ze aan de weg, haar bedrijf groeit snel en privé zet ze een bijzondere en spannende stap. Monica en haar vriend Robbert gaan samenwonen in hun nieuwe koopwoning in Amsterdam.

'Like Monica' S2 wordt medio juni verwacht bij Videoland.

'Shirtje Ruilen: De EK Verhalen'

Met het EK 2021 voor de deur, weet Videoland precies wat er speelt. Naast Villa Oranje kan de voetballiefhebber zijn hart namelijk ophalen aan nieuwe voetbalcontent bij Videoland. In juni is namelijk te zien hoe Frank Evenblij terug is met een nieuw seizoen 'Shirtje Ruilen'. Een seizoen waarin EK verhalen centraal staan. Zo gaat hij bijvoorbeeld op bezoek bij Giovanni van Bronckhorst. De oud-Oranje captain speelde maar liefst 106 interlands voor het Nederlands Elftal en heeft daar een rijke collectie shirts aan overgehouden. Daarnaast bezoekt hij onder andere Orlando Engelaar en Edson Braafheid.

'Shirtje Ruilen: De EK Verhalen' wordt medio juni verwacht bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

'Villa Oranje'

Met het EK voor de deur biedt Videoland een prachtige, persoonlijke en openhartige terug- en vooruitblik met Wesley Sneijder, John Heitinga, Mark van Bommel en Dirk Kuijt. Samen met Frank Evenblij kijken ze in 'Villa Oranje' terug op hun imposante carrières en wordt vooruit gekeken naar het komende EK. Verhalen worden verteld en ervaringen gedeeld. Verhalen over vriendschap, liefde, voetbal en verwachtingen. De mannen zijn al lange tijd goede vrienden en kennen elkaar door een door, wat mooie gesprekken oplevert en nog nooit vertelde anekdotes naar boven haalt.

'TIJD IS GELD'

In de driedelige documentaireserie 'TIJD IS GELD' geeft Jasper Lijfering, de meest succesvolle horlogehandelaar van Nederland en eigenaar van Amsterdam Vintage Watches, een unieke inkijk in de gesloten wereld van de horlogehandel. Voor Jasper is tijd letterlijk geld. Met klanten als Ellen DeGeneres en Lil’ Kleine verovert hij de internationale markt, maar zijn succes kent een keerzijde. Lijfering is een gewild doelwit van criminelen en komt voor flinke tegenslagen te staan.

'The Battle for Britney: Fans, Cash and Conservationship'

Brits journalist Mobeen Azhar doet onderzoek naar het strenge toezicht waar popzangeres Britney Spears de afgelopen 13 jaar onder staat. In een poging om deze complexe regeling te ontrafelen, reist Mobeen naar Britney's geboorteplaats Kentwood, verdiept hij zich in de #FreeBritney-beweging en spreekt hij diverse mensen uit Britney's inner circle.

Laatste kans

Deze titels verdwijnen binnenkort van Videoland, mis ze niet:

'Good Trouble'

De zussen Callie en Mariana zijn afgestudeerd en verhuisd naar het centrum van Los Angeles. De twintigers proberen liefde, seks en de ingewikkelde relaties te managen die horen bij deze nieuwe levensfase. Good Trouble is nog te zien tot 6 juni 2021.

'Creed II'

Onder de bezielende leiding van Rocky schopt bokser Adonis het tot kampioen zwaargewicht. Tegen het advies in van Rocky accepteert Adonis de uitdaging van de zoon van de man die Adonis' vader doodde. Adonis zet alles op het spel om deze wedstrijd te winnen. 'Creed II' is nog te zien tot 10 juni 2021.

'The Hunger Games' 1 t/m 4

Het Capitool dwingt de twaalf districten jaarlijks twee tieners af te vaardigen voor 'The Hunger Games'. De 16-jarige Katniss moet in dit dodelijke spel blindvaren op haar boogschutterstalent en overlevingsinstinct. 'The Hunger Games' 1 t/m 4 zijn nog te zien tot 15 juni 2021.