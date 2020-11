VPRO tijdens IDFA 2020

Deze maand start de 33ste editie van het International Documentary Festival Amsterdam. Als hoofdsponsor van het IDFA leidt de VPRO de documentaireliefhebber door de wereld van de documentaire in de gids, op televisie, radio en online.

'Mondo'

'Mondo' staat op zondag 22 november in het teken van IDFA en heeft onder anderen Renzo Martens ('White Cube') als gast. Mondo is het kunst- en cultuurprogramma van de VPRO waarin Nadia Moussaid wekelijks in De Hallen Studio’s in Amsterdam schrijvers, vormgevers en andere cultuurmakers uit binnen- en buitenland ontvangt.

Zondag 22 november, 19.25 uur bij VPRO op NPO 2.

'Mondo' op IDFA

Zeven bulletins waarin Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen samen met prominente Nederlanders de meest spraakmakende en ontroerende documentaires van IDFA 2020 belichten. Met films over heden en verleden die een nieuw licht werpen op de vragen van deze tijd.

Woensdag 18 tot en met donderdag 26 november, 22.10-22.18 uur op NPO 2.

'White Cube'

De VPRO coproductie 'White Cube' is geselecteerd voor de internationale én de Nederlandse competitie op IDFA.

Renzo Martens (Enjoy Poverty) initieert in 2011 een project op een voormalige Unilever-plantage in Congo en stimuleert een groep plantagearbeiders om zelf kunst te maken. Met de opbrengsten kunnen ze hun land terugkopen en een eigen bloeiende, inclusieve, ecologische postplantage beginnen. Ze bouwen ook een museum zodat er, naast eigen werk, een plek is om geroofde koloniale kunst te vertonen. De film volgt het hele proces en zet hiermee de hedendaagse discussie over koloniale geroofde kunst, eigenaarschap en winstdeling op scherp.

Regie: Renzo Martens, productie: Pieter van Huystee Film & TV, in coproductie met de VPRO. Met steun van het Nederlands Filmfonds, CoBO, Mediafonds en VAF.

De film wordt als VPRO Extra tijdens het festival online vertoond en ingeleid door een gesprek met regisseur Renzo Martens.

VPRO- AANKOPEN OP IDFA

'Welcome to Chechnya' (David France, Verenigde Staten)

Huiveringwekkende docu-thriller over LTGBTQ+’ers uit Tsjetsjenië die hun leven niet zeker zijn.

Vrijdag 27 november, 22.25 uur bij VPRO op NPO 2.

'Bitter Love' (Jerzy Stadkowski, Zweden/Finland/Polen)

Romantiek op de Wolga. Jong en oud gaan op een cruiseschip op zoek naar een nieuwe liefde.

In 2021 op televisie.

'A Thousand Cuts' (Ramona S. Diaz, Verenigde Staten)

Maria Ressa is hoofdredacteur van een online nieuwsdienst in de Filipijnen en durft het als een van de weinigen op te nemen tegen president Duterte.

In 2021 op televisie.

'The Game' (Roman Hodel, Zwitserland)

Deze korte film over een voetbalwedstrijd vanuit het perspectief van een arbiter laat zien dat scheidsrechteren topsport is.

In 2021 op televisie.

NPO 2 EXTRA

'DocTalks'

Gedurende het festival wordt een aantal documentaires die op IDFA hun première beleven uitgezonden op NPO 2 als 2Doc primeurs. Aansluitend verzorgt 2doc.nl in het programma 'DocTalks' interviews met de makers. Vanaf 30 november zendt NPO 2 Extra 12 dagen lang IDFA Klassiekers uit, waaronder 'I Am Not Your Negro,' 'Bob Dylan Don’t Look Back' en 'Marathon Boy'.

NPO RADIO 1

'Nooit Meer Slapen'

Presentator Pieter van der Wielen en Liesbeth Staats praten een uur lang met makers over hun IDFA-film; op dinsdag 17 november met Tami Ravid (In his image) en 26 november met Renzo Martens ('White Cube'). 'Nooit Meer Slapen' is iedere werkdag te beluisteren op NPO Radio 1, van 00.00-01.00 uur, maar ook via vpro.nl/nooitmeerslapen en alle bekende podcastapps.

VPRO.NL EN 2DOC.NL

Op vpro.nl/idfa2020 staat een overzicht van alle uitzendingen, interviews, tips en artikelen rond het festival. Ook de sites vpro.nl/mondo en 2Doc.nl staan in het teken van IDFA.