Vierde bakker verlaat 'HHB'-tent: 'Dit is het spannendste dat ik ooit heb gedaan'

Foto: Omroep MAX - © Elvin Boer 2020

Zondagavond is bekendgemaakt wie als vierde de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Opgelet als je de aflevering nog niet hebt gezien, dit artikel bevat spoilers!

Als Rianne (50) iets doet, dan doet ze het goed. Als leerkracht van groep 3 op de basisschool, maar ook in de tent van 'Heel Holland Bakt' heeft ze dat laten zien. Helaas was dat voor Janny en Robèrt niet genoeg. 'Ik zag meteen al dat er bakkers in de tent zijn die heel spannende smaken gebruiken en dat is niet mijn sterkste punt. Ik ben meer van het netjes werken en lekker priegelen. Robèrt zei tegen me dat hij wel ziet dat ik kan bakken, maar dat het altijd zo veilig is. Zo noemt hij dat, maar ik probeer de opdrachten gewoon goed te doen.'

Meedoen aan 'Heel Holland Bakt' is een grote droom van Rianne. Al vanaf de eerste aflevering is ze fan van het programma. In het begin gewoon om te kijken, ontspannen vanaf de bank. En vanaf het tweede seizoen bakt ze thuis iedere week de technische opdrachten. 'Ik heb me denk ik wel vier keer aangemeld, maar elke keer werd het niks. Collega’s bleven zeggen dat ik het weer moest proberen, alleen dit jaar had ik er eigenlijk helemaal geen zin meer in. Maar wat heb ik te verliezen? Dus toen heb ik toch maar weer het formulier ingevuld.' Gelukkig maar, want Rianne komt met glans door de voorrondes en uiteindelijk in de -voor haar zo magische- baktent.

'Citroen meringue is een match made in heaven'

'Ik wilde heel graag tot het einde in de tent blijven, omdat ik alle opdrachten wilde doen. Maar er is ook wel een last van mijn schouders gevallen. Ik zag mijn medebakkers ook niet als concurrent, want als je eenmaal in de tent staat dan is het; wij bakkers tegen de jury. Bij ieder negatief juryoordeel leef je echt met elkaar mee.' Gelukkig heeft Rianne nog iedere dag contact met haar nieuwe bakvrienden. Via een appgroep geven ze elkaar technische opdrachten en praten ze de hele dag over taart, koek en chocolade. Thuis blijft ze gewoon doorbakken, maar dan wel lekkernijen die haar kinderen het lekkerst vinden. Frambozentaart, een taart met chocolade en haar eigen favoriet: citroen meringue. 'Dat is voor mij ‘a match made in heaven’, daar kan ik echt honderd variaties op bedenken.'

'Robèrt is toch een beetje mijn held'

'Dit is het spannendste dat ik ooit heb gedaan. Vooral het moment dat Robèrt een hap neemt van een taart die ik heb gebakken, blijft natuurlijk heel spannend. Want hij is toch een beetje mijn held en de beste bakker van Nederland. En dan staat hij ineens tegenover je.'

Dat is het nadeel als je meedoet aan een programma waar je al jarenlang fan van bent. Toch lukt het Rianne om na een paar weken ontspannen te bakken in de tent en te genieten van wat er allemaal gebeurt. 'Het werd steeds gezelliger met de andere bakkers en ik kreeg ook steeds meer het gevoel dat ik dit gewoon kan. Toen André voor het eerst aan mijn werkbank stond voor een praatje, ging dat best goed. Maar als Robèrt langskwam, klapte ik wel een beetje dicht. Hij kan van een afstandje zo naar je kijken. Of heel kritisch je recept lezen en dan niets zeggen.'

Meer Rianne

Thuisbakker Rianne is te zien in de vierde aflevering van 'Doorbakken' op woensdag 20 januari om 21.25 uur op NPO 1. 'Doorbakken', gepresenteerd door André van Duin, kijkt wekelijks terug op de spannendste en mooiste gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Janny van der Heijden neemt André wekelijks mee op pad voor een educatief uitje en Rianne krijgt deze aflevering een mini-masterclass van Robèrt van Beckhoven.

