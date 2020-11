Vier met ons mee! TVvisie brengt al 15 jaar ...méér tv!

Feest vandaag! Dag op dag 15 jaar geleden startte TVvisie.nl! Het was toen een koude zondagmiddag en we zaten op een schermpje te kijken naar de eerste bezoeker. Hoe geweldig was het toen we de teller plots op 1 zagen springen. Dat gevoel vergeten we nooit meer.

Nu, 15 jaar later, en zoveel duizenden bezoekers verder, zijn we er nog altijd met evenveel goesting. We zijn honderden verhalen rijker, zoveel ervaring meer én ontelbaar veel leuke herinneringen. Enkele heftige, emotionele momenten ook. Want 15 jaar TVvisie, dat was een lach en een traan. Maar ook veel passie en plezier! En dankbaarheid. Voor ieder van jullie. Bedankt om ons te blijven volgen, ons te steunen, ons scherp te houden. Bedankt!

En nu... op naar nog eens 15 jaar. Minstens!



